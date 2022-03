Von Anna Haasemann-Dunka

Neckargemünd. "Was lange währt, wird endlich gut?" Als Frage stellte Felix Konrad (Grüne) diesen Satz seiner Stellungnahme zu den beiden Tagesordnungspunkten der jüngsten Gemeinderatssitzung voran, die sich mit den Bauabsichten auf dem Areal des früheren Gasthauses "Zur Rainbach" befassten. Für diejenigen, die sich mit den Bauplänen der Real Estate Development GmbH (RED) anfreunden konnten, wurde allerdings nichts gut. Denn mit knapper Mehrheit lehnte der Gemeinderat bei 14 Ja- und 12 Nein-Stimmen nicht nur die in einem "Letter of Intent" – übersetzt: Absichtserklärung – verfassten Planungsansätze Rainbach 2.0 ab. Das Gremium entschied sich auch nach ausführlicher Diskussion mehrheitlich bei 22 Ja-, drei Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen, die sich anschließende Bauvoranfrage des Bauherrn auf die Gemeinderatssitzung am 26. April zu vertagen.

Mit einem Geschäftsordnungsantrag war die SPD der eigentlich von einer Hälfte des Gemeinderats erhofften Genehmigung dazwischen gegrätscht. Winfried Schimpf hatte die Bedenken seiner Fraktion gegen die Planungsansätze vorgetragen: "Die SPD-Fraktion beantragt die Zurückstellung des Tagesordnungspunkts, weil in der Stellungnahme des Klimaschutzbeirats deutlich die Unverbindlichkeit etlicher Punkte des zur Abstimmung vorgelegten Entwurfs bemängelt wird", sagte der Fraktionsvorsitzende. "Zum Beispiel zu PV-Anlagen, Holzbauweise und zentraler Heizanlage." Auch werde empfohlen, ein Gutachten zu möglichen Klimarisiken für den Standort vor einer etwaigen Genehmigung verpflichtend zu machen und durch Anlage von Zisternen eine größtmögliche Versickerungsfähigkeit zu gewährleisten.

Zugleich wies er auf das Schreiben des Amts für Landwirtschaft und Naturschutz vom 25. Januar an die Firma RED hin. In dem Schreiben steht unter anderem: "Wir fordern Sie hiermit auf, umgehend und vor Beginn der Abrissarbeiten folgende Angaben beziehungsweise Unterlagen bei der unteren Naturschutzbehörde des Rhein-Neckar-Kreises einzureichen: Artenschutzfachliche Untersuchung der Bausubstanz und der durch das Bauvorhaben in Anspruch genommenen Umgebung." Dieser Hinweis erschien der SPD wichtig, weil am Montag dieser Woche Arbeiten auf dem Grundstück vorgenommen worden waren.

Bürgermeister Frank Volk versuchte zu beschwichtigen: "Ich halte es für möglich, Planungsgrundsätze zu verabschieden." Seit Anfang Februar würden die Vorschläge im Gemeinderatsgremium zirkulieren und eine Mehrheit habe sich entschieden, das so mitzutragen. Ein Klimaschutzgutachten hinzubekommen sah er als schwierig an – und er würde eine solche Forderung nicht unterschreiben, so Volk.

Die Bauvoranfrage bezog sich auf die Neuerrichtung von vier Gebäuden mit Wohnnutzung und einem Gebäude mit Gastronomie, Seminarräumen und Wohnen im Dachgeschoss auf den Grundstücken am Neckarberg 1 und Ortsstraße 9 Dilsberg. Da die Grundstücke zum Teil im unbeplanten Innenbereich liegen, kommt der Paragraf 34 des Baugesetzbuchs zur Anwendung. Teilweise ist auch der sogenannte Außenbereich betroffen, sodass auch der Paragraf 35 hinzuzuziehen ist. Im Flächennutzungsplan ist die Fläche als Mischbaufläche ausgewiesen. Der untere Teil des Grundstücks liegt im von Hochwasser gefährdeten Bereich.

Am Tag vor der Gemeinderatssitzung hatte sich bereits der Ortschaftsrat Dilsberg mit der Bauvoranfrage befasst. Den ablehnenden Beschluss mit acht Nein-Stimmen bei einer Enthaltung tat Ortsvorsteher Karlheinz Streib (Freie Wähler) kund. Wohlwollend sei zur Kenntnis genommen worden, dass in die Planung einige Wünsche aufgenommen wurden. "Wir biegen so langsam auf die Zielgerade ein", stellte er dazu fest. Aber die Kubatur der Gebäude sei immer noch zu groß und er vermisste auch Aussagen über die Größe der Wohnungen und ihre Anzahl. Ein Problem bereitet auch der zweite Bauabschnitt im erwähnten Außenbereich im westlichen Teil des Geländes. Hier befürchtet man mit einer Zustimmung einen Präzedenzfall zu schaffen und eine weitere Ausdehnung: "Was folgt nach dem Gebäude in Richtung Leinpfad?"

Volk stellte fest, dass die im Gespräch mit dem Bauherrn vom 17. Dezember vergangenen Jahres vereinbarten Zusagen, die am Neckar liegenden Gebäude in ihrer Länge von 21 Metern auf 19 Meter zu reduzieren, nicht Eingang in die Bauvoranfrage gefunden hätten. Nach den Stellungnahmen aus dem Gemeinderat suchte er einen Weg aus der Sache und schlug eine erneute Behandlung des Tagesordnungspunkts am 26. April vor. Die Vorgabe an die Bauherrschaft bis dahin: die vereinbarte Reduktion der Gebäude aufzunehmen, weniger massiv zu planen und die Absichtserklärung zu verstärken.