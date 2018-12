Neckargemünd. (pol/rl) Am Freitagvormittag wurden aus der Hauptkasse der Postfiliale in der Bahnhofstraße mehrere Tausend Euro gestohlen. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.

Als die beiden Angestellten gegen 10.30 Uhr mit Kunden beschäftigt waren, griffen der oder die Täter in die Kasse und klauten das Bargeld. Nach dem Diebstahl verließen dann zwei Männer auffällig zügig die Räume der Postfiliale.

Der eine ist etwa 180 Meter groß, etwa 40 Jahre alt und schlank. Er hatte dunkle Haare, trug dunkle Kleidung, einen dunklen Mantel und sprach Deutsch mit Akzent.

Der andere ist etwa 1,70 Meter groß, etwa 50 Jahre alt, etwas bucklig und trug eine graue Bommelmütze.

Das Polizeirevier Neckargemünd sucht nun Zeugen des Vorfalls oder Personen, denen die Verdächtigen aufgefallen sind. Diese mögen sich unter der Rufnummer 06223/92540 melden.