Neckargemünd/Meckesheim. (cm) Wer in der Region Fragen zur Rente hat, landet früher oder später bei Ulf Jungbluth. Der 64-jährige Meckesheimer arbeitet als ehrenamtlicher Berater für die Rentenversicherung und ist Experte auf diesem Gebiet. Und dies schon seit über 25 Jahren. Trotz der Corona-Einschränkungen berät er auch derzeit regelmäßig Bürger in den Rathäusern von Meckesheim und Lobbach sowie im Raum Waibstadt und Sinsheim – in der Regel einmal im Monat für anderthalb Stunden. Nicht aber in Neckargemünd. Dort ermöglicht die Stadt wegen Corona keine Beratung.

Ulf Jungbluth macht die Rentenberatung mit Leidenschaft. "Es macht mir Spaß", sagt der Meckesheimer, der 45 Jahre in verschiedenen Positionen bei der Krankenkasse DAK arbeitete. Seit seinem Ruhestand vor rund drei Jahren hat der Mann mit Wurzeln in Essen die Beratungen noch einmal intensiviert. Diese sei eigentlich Aufgabe der Kommunen. "Die sind aber froh, wenn ich das mache", sagt Jungbluth, der einmal im Jahr auf Schulung geht.

Bis März des vergangenen Jahres kam er anfangs einmal im Monat und zuletzt wegen der großen Nachfrage alle zwei Wochen ins Neckargemünder Rathaus, wo die Rentenanwärter meist Schlange standen und auch ohne Anmeldung kommen konnten – eben mit Wartezeit. "Es waren nie weniger als 15 Leute, meistens mehr", erinnert sich Jungbluth, der meist in zehn Minuten alle Fragen klären kann. "Der Bedarf ist eindeutig da."

Und das hat sich durch Corona natürlich nicht geändert. "Ich bekomme viele Anrufe von Neckargemündern, die Fragen haben", erzählt der Rentenexperte. "Mir tut es leid für die Leute." In Meckesheim und Lobbach berät Jungbluth mit Maske, Abstand und teilweise hinter einer Plexiglasscheibe. "Das ist machbar", findet er. Auch in Neckargemünd würde er angesichts des großen Raumes "Elsenz" im Rathaus kein Problem sehen. Er habe angeboten, die Beratung wieder aufzunehmen, aber nichts mehr gehört. "Die igeln sich ein", meint Jungbluth. "Ich will mich nicht anbiedern – wenn die nicht wollen, dann wollen sie nicht."

Aber warum ist die Beratung nicht möglich? "Die Rentenberatung vor Ort wurde zu Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit den Maßnahmen zum Umgang mit Corona ausgesetzt und ist bis jetzt nicht wieder aufgenommen worden", berichtet Stadtsprecherin Petra Polte. "Hintergrund ist die Vermeidung von persönlichen Kontakten und Besuchen im Rathaus, die auch in anderer Form möglich sind." Rentenanfragen, die an die Stadtverwaltung gestellt werden, würden stets an Ulf Jungbluth direkt verwiesen. "Eine Wiederaufnahme der Beratungstätigkeit ziehen wir in Betracht, sobald sich die Pandemiesituation entspannt", so Polte. "Beschwerden wegen nicht stattfindender Vororttermine haben wir bislang nicht erhalten."

Und so klingelt vorerst auch weiter bei Ulf Jungbluth das Telefon. "Ich helfe so gut es geht telefonisch", sagt er. In Einzelfällen und bei komplexeren Fällen empfängt er auch Ratsuchende bei sich zu Hause, was ihm aber nicht so recht ist. "Ich fahre auch zu Bürgern", erzählt Jungbluth. "Am besten wäre aber eine Sprechstunde im Rathaus."