Neckarsteinach/Neckargemünd. (cm) Eigentlich ist es ja eine gute Nachricht: Zumindest gefühlt ist dieser Sommer nicht zu trocken. Wer es sonnig und warm mag, kam allerdings am Dienstag nicht auf seine Kosten. Immerhin blieb das am Montagabend noch vorhergesagte Hochwasser ein "Hochwässerchen". Noch in der Nacht auf Dienstag korrigierte die Hochwasser-Vorhersagezentrale Baden-Württemberg ihre anfängliche Prognose für den Neckar deutlich nach unten, sodass zumindest für die Parkplätze in Neckargemünd Entwarnung gegeben werden konnte.

Am Montagabend war für den Neckar-Pegel in Gundelsheim, an dem sich das baden-württembergische Neckargemünd und das hessische Neckarsteinach orientieren, ein Höchststand in der Nacht auf Mittwoch von 4,50 Meter prognostiziert worden. Auch über fünf Meter wurden damals noch für möglich gehalten. Dies hätte bedeutet, dass sowohl in Neckarsteinach als auch in Neckargemünd die Parkplätze am jeweiligen Neckarlauer überflutet werden. Tatsächlich war am Dienstag dann nur noch eine Scheitelwelle von vier Metern in der Nacht auf den heutigen Mittwoch vorhergesagt.

In Neckarsteinach reicht dieser Pegelstand jedoch dafür aus, dass auch der große Lauer geflutet wird. Hierfür sind lediglich 3,40 Meter in Gundelsheim notwendig. Der als Parkplatz genutzte kleine Lauer in Neckarsteinach stand schon die vergangenen Tage unter Wasser, da dies bereits ab 2,60 Meter in Gundelsheim der Fall ist. Deshalb hatte die Stadt den Parkplatz zwischenzeitlich erst gar nicht gereinigt und freigegeben.

Wegen des anhaltenden Regens gehen die Experten von einer zweiten Hochwasser-Welle aus, deren Scheitel wohl am Freitag erreicht wird. Und diese soll deutlich höher werden: Für Gundelsheim ist ein Pegel von fünf Metern prognostiziert. Dann wäre in Neckargemünd nicht nur der Neckarlauer unter Wasser, sondern auch der Parkplatz unter der Friedensbrücke (ab 4,70 Meter) und der Parkplatz am "Schwanen" (ab 4,80 Meter). Die Mühlgasse könnte aber verschont bleiben, denn hier schwappt das Wasser ab 5,50 Meter auf die Straße.

Nicht ganz ausgeschlossen ist ein Pegelstand von bis zu sieben Metern in Gundelsheim. Dann wären in Neckargemünd und Neckarsteinach erste Keller und Wohnräume betroffen ...

Update: Dienstag, 13. Juli 2021, 19.44 Uhr

Es droht das nächste Hochwasser

