Neckargemünd. (cm) Bei der Einbringung des Haushalts für das neue Jahr wartete Bürgermeister Frank Volk mit einer Überraschung auf: Die Stadt könnte das Martin-Luther-Haus kaufen. Dieses habe die evangelische Kirchengemeinde der politischen Gemeinde angeboten, so Volk. Das Gebäude an der Friedensbrücke sei nach dem drohenden Wegfall des "Anker" der einzige Ort für Veranstaltungen. Dieser wichtige Raum solle "unbedingt erhalten werden". Für den Erwerb und kleinere Sanierungsmaßnahmen seien 800.000 Euro eingeplant. Nun hat auch der Neckargemünder Rechtsanwalt, Investor und Gründer der Stadt-kritischen Initiative "Neckargemünd im Aufbruch", Thomas Ax, sein Interesse bekundet.

Volk hatte vor dem Gemeinderat betont: "Wir sind jedoch noch nicht in konkrete Verhandlungen getreten, aktuell ermitteln die Mitarbeiter des Immobilienmanagements eine grobe Kostenberechnung für notwendige Erstmaßnahmen", so Volk. "Allerdings könnten M und M, also Menzer-Villa und Martin-Luther-Haus, ein gutes Duo an Veranstaltungsräumen darstellen." Im Gegenzug solle die vor etwa sieben Jahren von der Stadt erworbene Griechische Weinstube nun wirklich verkauft werden. 800.000 Euro wolle man einnehmen – genau der Betrag, der in das Martin-Luther-Haus gebracht werden könnte.

"Die von uns vertretenen Investoren würden sich gerne an einem transparent und wettbewerblich durchgeführten Verfahren über die Veräußerung – also den Erwerb des Martin-Luther-Hauses – beteiligen", schrieb Ax nun namens seiner "Ax Real Estate GmbH" an die evangelische Markusgemeinde Neckargemünd, namentlich an Pfarrerin Petra Hasenkamp und Pfarrer Andreas Hasenkamp. "An einem wettbewerblichen Verfahren und der Erzielung eines möglichst hohen Kaufpreises dürfte beziehungsweise müsste auch der Kirche gelegen sein", so Ax. Er bat um eine Besichtigungsmöglichkeit sowie Ansprechpartner und Frist für die Abgabe eines verbindlichen Kaufpreisangebotes.

Der Anwalt wies zudem darauf hin, dass vor jeder Veräußerung eines Grundstücks der Wert durch ein Gutachten eines öffentlich bestellten Sachverständigen für die Bewertung von Grundstücken festzustellen sei. "Wir gehen davon aus, dass eine solche Feststellung vorgenommen worden ist und erbeten Vorlage des Gutachtens beziehungsweise Einsichtnahme in das Gutachten", so Ax. "Nach erster Einschätzung können wir ein Kaufpreisangebot von circa einer Million Euro in Aussicht stellen." Das wäre mehr, als die Stadt bereit wäre, zu bezahlen. Ax bat zudem an, "das angestrebte attraktive Nutzungskonzept" vorzustellen und betonte: "Die an Privatleute beziehungsweise Einrichtungen des Kirchenbezirks Neckargemünd-Eberbach (Schuldekanat, Kirchliche Nachbarschaftshilfe) vermieteten Dienstwohnungen wie die Mietverhältnisse können und sollen fortbestehen."

Auf RNZ-Nachfrage, um welche Investoren es sich handelt und woher diese stammen, sowie zum geplanten Nutzungskonzept für das Gebäude, antwortete Ax: "Wir würden uns da zunächst bedeckt halten wollen." Pfarrerin Petra Hasenkamp von der evangelischen Markusgemeinde betonte auf RNZ-Anfrage, dass es noch keine konkreten Verhandlungen gegeben habe: "Wir sind als Kirchengemeinde in Gesprächen und Überlegungen."