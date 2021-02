Lucy streifte am Montagmorgen um das Rathaus – in der Hoffnung, dass jemand sie mit hineinnimmt. Foto: Stadt

Von Christoph Moll

Neckargemünd. Zutritt zum Rathaus erhalten Besucher derzeit nur mit Termin. Unangekündigte Stippvisiten sind wegen der Corona-Pandemie nicht erlaubt. Am gestrigen Montagmorgen machte die Stadt eine Ausnahme. "Es handelte sich um eine Notsituation", erklärte Stadtsprecherin Petra Polte. Vor der Tür am Hintereingang in der Falltorstraße saß Lucy, möglicherweise schon die ganze Nacht. Am Mittag dann das Happy End: Die vermisste Katze konnte von ihrer Halterin in die Arme geschlossen werden und ist nun wieder zu Hause.

"Die sehr zutrauliche Katze hat sich an jeden Mitarbeiter rangeschmust, der das Rathaus betreten hat", erzählt Stadtsprecherin Polte. "Und sie wollte mit hinein." Eine Mitarbeiterin des Ordnungsdienstes nahm sich schließlich des Stubentigers an. "Es war nicht schwierig, sie einzufangen", erzählt Polte. "Dort wurde sie dann mit Wasser und Schmuseeinheiten versorgt."

Die Stadt veröffentlichte ein Foto im sozialen Netzwerk Facebook mit der Frage Wer vermisst eine schwarz-weiße Katze? Vielleicht werde sie von ihrem Frauchen oder Herrchen schon schmerzlich vermisst. Bis 14.30 Uhr sollte die Samtpfote noch im Ordnungsamt "in Gewahrsam" bleiben und anschließend ins Heidelberger Tierheim gebracht werden, falls sich niemand meldet. Eine Katzenbox hat die Stadt für solche Fälle. So weit kam es zum Glück nicht. Schon nach wenigen Minuten meldete sich die Besitzerin der "Rathaus-Katze" bei der Stadt.

Es stellte sich heraus, dass die etwa drei Jahre alte Lucy schon seit dem 5. Januar vermisst wurde und in Kleingemünd zu Hause ist. "Sie ist wohl über eine der Brücken gelaufen und hat dann nicht mehr den Weg zurück gefunden", vermutet Polte. Die Halterin hatte die tätowierte Katze der Rasse Europäisch Kurzhaar auch schon im Suchnetzwerk Tasso registriert, wo zuletzt Hinweise eingingen. So soll sie erst am Sonntag in der nahen Bahnhofstraße gesichtet worden sein. Als die alarmierte Besitzerin dazukam, war sie aber schon wieder weg, "Sie ist offenbar weit rumgekommen und hat Unterschlupf gesucht", sagt Polte. "Ihr ging es aber gut, denn sie sah gepflegt aus und war auch nicht abgemagert."

Am Montagmittag gelang dann nach zwei bis drei Stunden im Rathaus die Wiedervereinigung von Lucy und ihrer Halterin. Sie holte die Katze erfreut ab und brachte sie nach Hause. Dort hat sie nun einiges von ihren Abenteuern der vergangenen Wochen zu erzählen. "Wir haben uns sehr mitgefreut", sagt Polte. Die Stadtsprecherin lobt alle, die sich an der Suchaktion im Netz beteiligt haben. "Es ist selten, dass das gelingt", weiß die Stadtsprecherin. "Meistens landen die Tiere im Tierheim." Dass ein Tier – abgesehen von verirrten Vögeln – absichtlich zum Rathaus kommt, sei aber selten, so Polte: "Sie ist schlau und hat wohl gewusst, dass sie dort Hilfe bekommt."