Neckargemünd. (cm) Die Bundesstraße B 37 ist seit dem späten Mittwochabend in der Ortsdurchfahrt von Kleingemünd wieder frei befahrbar. Wegen einer Unterspülung war die Straße am späten Mittwochnachmittag halbseitig gesperrt worden. Belastungstests ergaben jedoch, dass die Straße stabil ist. Allerdings sind nun umfangreiche Reparaturarbeiten an einem beschädigten Abwasserkanal notwendig, wofür die Straße womöglich wieder halbseitig gesperrt werden muss. Nähere Informationen hierzu liegen allerdings noch nicht vor.

Update: Mittwoch, 29. Januar 2020, 10.30 Uhr