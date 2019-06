Mit ihrer Ausstrahlung zog Jules in Neckargemünd das Publikum in ihren Bann. Foto: Alex

Von Anna Haasemann-Dunka

Neckargemünd. Die meisten Stücke, die Jules mit Schlagzeuger Julian Losigkeit für ihr Konzert im Rahmen der von Rainer Köhl initiierten Konzertreihe "Junge Virtuosen der Musikhochschule Mannheim" ausgewählt hatte, entstammten ihrem Debüt-Album mit dem Titel "Greenbird". Musikschulleiter Stephan Schmitz begrüßte im Neckargemünder Prinz-Carl-Saal das Duo, das als Band auch mit weiteren Musikern unter ebendiesem Künstlernamen unterwegs ist.

Aus Germering im Landkreis Fürstenfeldbruck stammt Jules, die 28-jährige Julia Nagele, die nach dem Abschluss der Jazzschool in München an die Mannheimer Musikhochschule wechselte, um Jazzgesang zu studieren und an der Popakademie Baden-Württemberg den Master für Performing Artist abzuschließen. Inzwischen bestens musikalisch vernetzt in der Metropolregion, beteiligten sich rund 20 Musiker an ihrem Debütalbum.

Den Konzertabend eröffnete sie solo und begleitete sich mit der akustischen Gitarre beim Song "Same Place, Same Time" selbst. Das gemütvolle Stück kam ganz ruhig daher wie eine frische Brise Wind. Überaus empfindsam und sacht im Beginn und voll positiver Energie beschrieb sie in "Mood" den Grünzug Würm, eine reizvolle Natur- und Kulturlandschaft im Westen Münchens. Gitarre und Schlagzeug traten für einen instrumentales Intermezzo in lebhafte, sich gegenseitig befeuernde Interaktion.

Die grünen Halsbandsittiche, die in der Region in Mannheim und Heidelberg anzutreffen sind, inspirierten Jules zu dem Song "Greenbird", der auch als Titel des Albums gewählt wurde: "Greenbirds fly, fly high" - gerne verfolgte man den musikalischen Höhenflug, der auch das Publikum beflügelte: Wohlfühlmusik zum Mitschwingen. Auf einen Stil lässt sich Jules nicht festlegen - vielmehr verbindet sie musikalische Richtungen zu ihrer ganz eigenen Note, verträumt, poetisch und bezaubernd.

Dazwischen plauderte die Künstlerin über ihre Aktivitäten. Mit Freundin und Sängerin Hanna Sikasa beispielsweise ist sie auf Wohnzimmerkonzerten unterwegs in Deutschland, der Schweiz und in Österreich. Oder sie erzählte von ihrer E-Gitarre, Baujahr 1962, die sie im Oktober 2018 in Chicago entdeckte und einfach haben musste.

In ihren Songs greift Jules persönliche Erlebnisse, Begebenheiten, stille Momente, Eindrücke und Gefühle auf. Als flotter Bossa nova angelegt ist "Counting Sheep" - Schafe zählen - und an Schlaf ist dabei sicher nicht zu denken. Ein Gedicht des US-Amerikaners und vierfachen Pulitzer-Preisträgers Robert Frost (1874-1963) hat sie in "Whose Woods" vertont und die Anregung zu "Trapped" bekam sie von einem Fünfjährigen. Statt eines fröhlichen Geburtstags erlebte der zu Hause eisige Stimmung und malte unter diesem Eindruck einen Feuer speienden Drachen, dessen langer Schweif Menschen vereisen konnte. Den stimmungsvollen Konzertabend beendete sie mit "Hello my love", der Zugabe "Bei mir biste scheen" und der Ankündigung, dass schon das nächste Album in Arbeit sei.