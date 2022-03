Neckargemünd. (cm) Vier Mitarbeiter des mobilen Pflegedienstes Neckargemünd müssen um ihre Arbeitsplätze bangen. Der Grund: Sie sind ungeimpft und gelten nicht als immun gegen das Coronavirus. Ihr Arbeitgeber, die Benevit-Gruppe, hatte Ende des vergangenen Jahres alle ungeimpften Mitarbeiter freigestellt und nicht mehr eingesetzt. Nun gilt die sogenannte einrichtungsbezogene Impfpflicht. Wie geht es also weiter?

Es war ein Paukenschlag: Noch bevor die viel diskutierte einrichtungsbezogene Impfpflicht beschlossen war, hatte das Unternehmen Benevit im Dezember alle ungeimpften Mitarbeiter freigestellt. Lohn wurde weiterhin gezahlt. Betroffen von diesem Schritt waren auch fünf der 36 Mitarbeiter des ambulanten Pflegedienstes Neckargemünd. "Wer sich nicht impfen lassen will, hat bei uns im Unternehmen keine Zukunft", hatte Geschäftsführer Kaspar Pfister betont. Zwischenzeitlich waren in Neckargemünd nur noch zwei Mitarbeiter freigestellt, der Rest galt aus anderen Gründen nicht als freigestellt. Eine Mitarbeiterin lehnte eine Impfung wegen "allgemeiner Bedenken gegenüber den Impfstoffen" und ihrer chronischen Erkrankungen ab, eine weitere nannte eine seltene Autoimmunerkrankung als Grund.

Wie geht es für die Betroffenen weiter? "Die Mitarbeiter bleiben freigestellt, es sei denn sie erfüllen durch eine Genesung, Impfung oder ein ärztliches Attest die Anforderungen", erklärt Kaspar Pfisterer, geschäftsführender Gesellschafter der Benevit-Gruppe. "Diese werden dann an das Gesundheitsamt gemeldet, so die gesetzliche Regelung." Dieses prüfe dann und entscheide über das weitere Vorgehen. Entsprechende Bescheide würden an die Betroffenen erlassen. "Wenn das Gesundheitsamt die fehlende Immunität feststellt und der Mitarbeiter damit nicht eingesetzt werden kann, besteht die Kündigungsmöglichkeit durch den Arbeitgeber", so Pfisterer. In der gesamten Benevit-Gruppe seien noch 28 Mitarbeiter freigestellt. 99 Prozent der Angestellten seien geimpft, 71 Prozent sogar "geboostert".