Neckargemünd. (cm) Die Vandalismus-Serie reißt nicht ab: Erneut ist das Geländer an der Bockfelsenhütte hoch über der Dilsberger Straße zerstört worden. Dies bestätigte Stadtsprecherin Petra Polte auf RNZ-Anfrage. Da erneut die Gefahr des Abstürzens für Besucher der Hütte bestand, sei der städtische Bauhof mit der Behebung des Schadens beauftragt worden. Dies ist inzwischen erledigt, sodass das Geländer wieder intakt ist. "Es wurde Strafantrag gestellt", so Polte.

Und dies nicht zum ersten Mal. Bereits Mitte August war an dem beliebten Aussichtspunkt mit dem schönen Blick auf Kleingemünd eine in Beton gegossene Absturzsicherung aus dem Fundament gerissen worden – an einer Stelle, an der es 90 Meter in die Tiefe geht. Wegen in der Nähe aufgefundener leerer Alkoholflaschen verdächtigte die Stadt Jugendliche oder junge Erwachsene. Die Stadt hatte den Vandalen damals ein Ultimatum gestellt. Da sie sich aber nicht meldeten, wurde die Polizei eingeschaltet. Wenig später traf es dann die Blumen auf der Évian-Brücke an der Elsenz, die von Unbekannten herausgerissen und in die Elsenz geworfen wurden.