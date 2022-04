Neckargemünd. (cm) "Wir sind nicht bei der Freiwilligen Feuerwehr Südgiesing, sondern beim FC Bayern München" – mit dieser Aussage hatte Fußballtrainer Julian Nagelsmann Ende vergangener Woche für Aufregung gesorgt. Dabei ging es vor dem Topspiel gegen Borussia Dortmund um die Motivation seiner Mannschaft.

In Feuerwehrkreisen sorgte die Aussage für mächtig Kritik – auch bei Neckargemünds Bürgermeister Frank Volk. Die Aussagen hätten ihn "entsetzt und enttäuscht", so der bekennende Bayer-Fan. Ehrenamtliche in Hilfsorganisationen seien für andere da, 24 Stunden an sieben Tagen in der Woche.

Frank Volk (l.) und Julian Nagelsmann. F: p/Hoppe

"Sie fragen nicht, wie hart der Arbeitstag war, wenn der Alarm kommt", so Volk, der auf "Facebook" eine Einladung an Nagelsmann zum "Tag der Blaulichtfamilie" im Herbst in Neckargemünd aussprach: "Das wäre sicherlich vielen Ehrenamtlichen eine große Ehre und Freude und Sie könnten sich von der Einsatzbereitschaft ein gutes Bild machen."

Am Samstag entschuldigte sich Nagelsmann: "Mir ging es einzig und allein um das Wort ,freiwillig’", sagte er. "Ich bin der Letzte, der ein Ehrenamt oder die Feuerwehr diskreditiert."