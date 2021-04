Von Christoph Moll

Neckargemünd. Die Stadt am Neckar geht in die Fotovoltaik-Offensive. In seiner jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat nicht nur befürwortet, dass die Stadt eigene Anlagen baut. Es wurde zudem eine Fotovoltaik-Pflicht beschlossen: Wenn jemand künftig ein Grundstück von der Stadt kauft, soll eine Fotovoltaikanlage bei einer Bebauung verpflichtend gemacht werden. Dasselbe gilt bei der Aufstellung neuer Bebauungspläne. Nur auf Antrag kann von dieser Pflicht eine Befreiung erteilt werden – zum Beispiel, wenn die Anlage nicht wirtschaftlich zu erstellen wäre.

Zurück geht diese Offensive auf interfraktionelle Anträge. Sie waren auf Initiative der Grünen entstanden und – bis auf Joachim Bergsträsser – von der kompletten SPD sowie den Freie-Wähler-Räten Manfred Rothe und Steffen Wachert und den Einzelstadträten Marco La Licata (Linke) und Giuseppe Fritsch (fraktionslos) unterstützt worden. Nicht aber von den übrigen Freien Wählern und auch nicht von der CDU.

Felix Konrad (Grüne) meinte, dass die Verwaltung dasselbe Ziel habe wie die Antragsteller: "Es ist wie ein Staffellauf, der in dieselbe Richtung geht." Nicht alle bestehenden Bebauungspläne sollten sofort überarbeitet werden, stellte Konrad klar. Aber bei Grundstücksverkäufen der Stadt und bei Neubaugebieten solle Fotovoltaik verpflichtend sein.

Anne von Reumont (CDU) sagte, dass ihre Fraktion die meisten Inhalte der Anträge teile. "Mit manchen Punkten können wir uns aber nicht identifizieren", betonte sie. Vor allem mit der Pflicht bei Neubauten. "Wir gehen von einem mündigen Bürger aus", sagte sie, "und wir wollen keine Bevormundung." Von Reumont erinnerte an die nicht so guten Erfahrungen mit dem Anschlusszwang an das Nahwärmenetz im Kleingemünder Neubaugebiet.

Manfred Rothe (Freie Wähler) schlug eine Einschränkung vor: Anlagen sollten nur dann verpflichtend sein, wenn die vorhandenen Flächen geeignet sind. "Wir wollen den Leuten keine unwirtschaftlichen Sachen ans Bein binden", stellte Felix Konrad klar: "Niemand soll zu einer Fotovoltaikanlage gezwungen werden, die sich nicht rechnet."

Bürgermeister Volk plädierte für Einzelfallentscheidungen. Beim Verkauf von städtischen Grundstücken würde der Gemeinderat ohnehin mitreden. Es solle den Grundsatz geben, dass die Stadt auf Fotovoltaikanlagen beharrt. Es dürfe aber niemand über Gebühr belastet werden. Da die Stadt jedoch ohnehin kaum noch Grundstücke zu verkaufen habe, müsse der Schwerpunkt auf den Bebauungsplänen liegen. Wenn Fotovoltaikanlagen wirtschaftlich wären, sollten sie auch Pflicht sein.

Jens Hertel (SPD) sorgte dann für die entscheidende Wendung: Er schlug vor, dass die Pflicht kommt, von ihr aber auf Antrag befreit werden kann. Dies unterstützte auch Manfred Rothe. "Wir wollen niemanden bevormunden", sagte er: "Wenn ein Grundstück im Schatten liegt, braucht es hier keine Verpflichtung." Auch Anne von Reumont signalisierte für ihre CDU-Fraktion Zustimmung hierfür. Und somit gab’s bei einer Enthaltung von Dirk Wagner (CDU) einhellige Zustimmung.