Neckargemünd. (cm) Stück für Stück ist die "alte" Aral-Tankstelle an der Bundesstraße B 37 am Stadtausgang Richtung Schlierbach in den vergangenen Wochen verschwunden. Nach der Schließung im Frühjahr und der gleichzeitigen Eröffnung der nur unweit entfernten neuen Aral-Tankstelle - an ihr wurde früher Esso-Sprit verkauft - war das Gelände zunächst nur mit einem rot-weißen Band abgesperrt. Es folgten die Demontage der blauen Elemente am Dach, der Zapfsäulen und der Abriss des Verkaufsraums. Inzwischen ist kaum noch etwas übrig. Aktuell läuft der spektakuläre Ausbau der sieben Erdtanks mit einem Gesamtvolumen von 130.000 Litern.

"Der Abriss läuft schneller als gedacht", berichtet Uwe Schreider, dessen Familie zuletzt beide Tankstellen betrieben hat und auch Eigentümer ist. Der Abriss erfolge aber durch Aral. Der Mineralölhändler werde das Grundstück "altlastenfrei" an die Familie übergeben. Schreider schätzt, dass die Arbeiten auf dem Grundstück noch einige wenige Wochen dauern. Im Boden würden immer wieder Proben genommen, um dessen Belastung durch die jahrzehntelange Nutzung als Tankstellengelände festzustellen. Je nach Ergebnis könne die Erde entweder auf dem Grundstück bleiben oder müsse aufwendig entsorgt werden.

Was dann mit dem Grundstück passiert, ist noch unklar. "Die Spekulationen in der Stadt sind groß", weiß Uwe Schreider. "Wir planen nach wie vor einen Waschpark für Autos, wir haben aber auch noch andere Ideen im Hinterkopf." Das Projekt stecke noch in den Kinderschuhen. Zunächst müsse einmal eine Bauvoranfrage gestellt werden.

Der Umbau der auf derselben Straßenseite, aber etwas näher am Stadtzentrum gelegenen Esso-Tankstelle in eine Aral-Tankstelle hatte im Frühjahr für ein Kuriosum gesorgt: Für kurze Zeit waren innerhalb von rund 100 Metern zwei Aral-Tankstellen in Betrieb. Als klar war, dass die Technik der neuen Tankstelle reibungslos funktioniert, konnte die "alte Aral" geschlossen werden.