Von Christoph Moll

Neckargemünd. Der Ärger war Lothar Eisenhauer anzuhören. Der Ex-Stadtrat engagiert sich seit 20 Jahren im Förderverein für das Kleingemünder Terrassenfreibad. Nun meldete sich der Vorsitzende in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderates zu Wort.

Die vier Masten am Planschbecken tragen wohl noch längere Zeit kein Sonnensegel. Foto: privat

Im Auftrag der meisten Vorstandsmitglieder und auch vieler langjähriger Mitglieder sehe er sich gezwungen, einige Fragen zu stellen, sagte er und rief in Erinnerung: "Bis heute haben wir fast 130.000 Euro investiert." Bereits im September 2019 habe man einstimmig den Beschluss gefasst, dass der Verein für das Kinderplanschbecken ein großes Sonnensegel im Wert von rund 16.000 Euro spendet. Dieses sollte zur Saisoneröffnung 2020 stehen. Vier Masten seien vom Bauhof gesetzt worden, doch die Bestellung sei erst im Februar 2020 erfolgt. Bei der Montage sei dann festgestellt worden, dass in der Nähe des Planschbeckens kein elektrischer Antrieb zugelassen sei. Dem Verein sei von der Stadt vorgeworfen worden, die Anlage falsch bestellt zu haben. Dabei sei es doch die Stadt, die bestelle.

Im Laufe des Jahres 2020 habe er dann die Idee gehabt, so Eisenhauer, das elektrisch angetriebene Sonnensegel über dem Kinderspielplatz zu errichten. Der Bürgermeister habe zugesagt und es seien vier Masten Anfang 2021 errichtet worden. Dann sei auf einmal über eine Blitzschutzanlage diskutiert worden – für beide Anlagen im Wert von jeweils rund 10.000 Euro. Nach dieser "Horrormeldung" habe er, so der Vereinschef, über Wochen versucht, Bürgermeister Volk zu erreichen und einen Gesprächstermin zu erhalten. Wegen Corona sei keine Zeit hierfür, habe die Antwort gelautet. Seine Nachforschungen hätten ergeben, so Eisenhauer, dass ein Blitzschutz nicht notwendig sei. Auch ein Tüv-Vertreter sei zu diesem Schluss gekommen. Eine Blitzschutzanlage sei dennoch Ende April im Sandbereich angebracht worden.

Der Vorsitzende ärgerte sich außerdem über den Umgang mit drei vom Verein gespendeten Bäumen. Diese sollten auf der Liegewiese gepflanzt werden. Zwei rund sechs Meter hohe Linden seien lediglich im unteren Hangbereich zum Neckar hin gesetzt worden – da sonst Blätter in die Becken fallen und für viel Arbeit sorgen könnten. Auch würde das Rasenmähen erschwert. Der dritte Baum sei vor dem Schwimmbad gelandet.

Eisenhauer ergänzte noch, dass der Verein der Stadt im April per Post die Spende eines fast 10.000 Euro teuren Sonnensegels mit manuellem Antrieb für das Planschbecken zugesagt habe. Auch darauf habe es keine Reaktion der Stadt gegeben. "Wenn gleich bestellt worden wäre, hätten wir es zur Saisoneröffnung 2021 geschafft", so Eisenhauer.

Bürgermeister Volk bezweifelte dies wegen der kurzen Zeit. "Wenn Fachleute davon abraten, dann lasse ich keine elektrische Anlage am Planschbecken einbauen", betonte er. "Und über den Blitzschutz lasse ich nicht diskutieren." Wenn ein Gewitter aufziehe, hätten sich Schwimmmeister um anderes zu kümmern als um ein Sonnensegel. Das Risiko, dass jemand zu Schaden komme, übernehme niemand. "Im Zweifel trägt der Bürgermeister die Verantwortung", sagte er. Hier werde nicht gespart. Was die drei Bäume angehe, so habe er eine Rückmeldung vergessen. "Das tut mir leid", bedauerte Volk.

Auf RNZ-Nachfrage sagte Eisenhauer, dass er bei der Neuwahl des Vorstandes definitiv nicht mehr antritt – nachdem er sich vor zwei Jahren noch einmal überreden ließ. Damals stand der 2001 gegründete Verein vor dem Aus. "Es ist nicht normal, wie man mit unserem Geld umgeht", so Eisenhauer. Gestern teilte die Stadt mit, dass das nun am Kinderspielplatz installierte elektrisch betriebene Sonnensegel Ende Juni eingeweiht werden soll. Ob das Eisenhauer noch einmal umstimmt?