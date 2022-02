Von Christoph Moll

Neckargemünd. Nein und noch einmal Nein: Der Gemeinderat ist in seiner jüngsten öffentlichen Sitzung standhaft geblieben und hat erneut den beantragten Abriss der früheren Gaststätte im Ortsteil Rainbach einstimmig abgelehnt. Bekanntlich plant die "RED Real Estate Development GmbH" als neue Eigentümerin auf dem Areal eine umstrittene Neubebauung. Im vergangenen September hatte ein Bürgerentscheid die ersten Pläne gekippt, seit Ende des Jahres verhandelt der Investor mit Vertretern von Stadtverwaltung und Gemeinderat an einem Runden Tisch über die Möglichkeiten einer Neubebauung. Die vielkritisierten "Schiffchen", also in der Form an einen Schiffsrumpf erinnernde Gebäude, sind inzwischen vom Tisch. In den kommenden Wochen wird ein überarbeiteter Bauantrag erwartet.

Hintergrund > Bei einem Bürgerentscheid haben die Neckargemünder im September mit klarer Mehrheit dafür gestimmt, dass der Aufstellungsbeschluss zu einem vorhabenbezogenen Bebauungsplan für das Areal der früheren traditionsreichen Gaststätte "Zur Rainbach" aufgehoben werden soll. Hier plante der [+] Lesen Sie mehr > Bei einem Bürgerentscheid haben die Neckargemünder im September mit klarer Mehrheit dafür gestimmt, dass der Aufstellungsbeschluss zu einem vorhabenbezogenen Bebauungsplan für das Areal der früheren traditionsreichen Gaststätte "Zur Rainbach" aufgehoben werden soll. Hier plante der Investor "Red" den Abriss fast aller Gebäudeteile und den Neubau mehrerer Mehrfamilienhäuser samt Gastronomie. Diese stießen wegen ihrer Größe auf Kritik der Bürgerinitiative "Achtung! Rainbach und Neckartal". Sie stört sich zudem an der schiffsrumpfartigen Form einiger Gebäude, auch "Schiffchen" genannt. Diese sind auch Teil des nun eingereichten Bauantrags. Ein Teil-Erhalt der Gebäude ist nicht mehr geplant. Die auf Forderung der Kommunalpolitik zuletzt kleiner geplanten Gebäude sollen nun größer werden, außerdem sind wieder Flach- statt Satteldächer vorgesehen. Gastronomie ist weiter geplant. Die Planung muss sich nun nach Paragraf 34 Baugesetzbuch richten, da es für das Areal keinen Bebauungsplan gibt. Darin heißt es unter anderem, dass sich Gebäude in die Umgebungsbebauung einfügen müssen. Das Landratsamt machte bereits deutlich, dass es hierbei nicht auf die Form der Gebäude, sondern vor allem deren Größe ankommt. (cm)

Nun ging es im Gemeinderat aber erneut um den Antrag zum Abriss des noch bestehenden Gebäudes mit der traditionsreichen Gaststätte. Konkret: um einen Bauantrag zum Abbruch des bestehenden Gebäudes inklusive aller Nebengebäude und des Wohnhauses auf dem ebenfalls vom Investor erworbenen Nachbargrundstück. Dabei hatte das Gremium bereits Mitte des vergangenen Jahres diesen Antrag abgelehnt. "Das Landratsamt hat uns mitgeteilt, dass es unser mangelndes Einvernehmen zu dem Abriss für rechtswidrig hält", erklärte Bürgermeister Frank Volk. Es besteht auch kein Denkmalschutz. Die Behörde habe angekündigt, das fehlende Einvernehmen zu "ersetzen", falls der Gemeinderat bei seiner Ablehnung bleibt. "Wir haben nun die Gelegenheit, erneut abzustimmen", so Volk. "Es ist letztendlich eine politische Frage."

Eine Diskussion hierzu blieb aus. Denn Joachim Bergsträsser (SPD) hatte beantragt, ohne weitere Aussprache abzustimmen. "Ich glaube nicht, dass es neue Argumente gibt", meinte er. So sah es ebenso die große Mehrheit des Gemeinderates, die auch eine namentliche Abstimmung befürwortete. Es wurde also im Protokoll genau festgehalten, wer wie abgestimmt hat. Das tut auch die RNZ: Die große Mehrheit stimmte gegen den Abrissantrag, lediglich Anne von Reumont, Brigitte Oppelt, Claudia Weichert und Dirk Wagner (alle CDU), Giuseppe Fritsch (fraktionslos) und Bürgermeister Frank Volk enthielten sich der Stimme. Im vergangenen Jahr hatten Reumont, Oppelt und Fritsch noch für den Abriss gestimmt, Volk, Weichert und Wagner hatten sich schon damals enthalten.

Eingangs der Sitzung hatte Edith Mayer von der Bürgerinitiative "Achtung! Rainbach und Neckartal" erklärt: "Es laufen noch viele Diskussionen über die neue Bebauung und wir hoffen, dass es nach wie vor Überlegungen zu einem städtischen Bebauungsplan gibt." Zu vieles sei noch unklar – so zum Beispiel die Frage, ob geschützte Tierarten auf dem Areal leben. Es sei ein künstlich angelegtes Habitat für Äskulapnattern vorhanden.

Mayer wollte wissen, ob es bereits ein Gutachten zum Naturschutz gebe. Es dürfe nicht sein, dass das Gebäude abgerissen werde und – wie bei einem Bauvorhaben in Kleingemünd – erst hinterher das Vorhandensein vorn geschützten Arten festgestellt werde. "Dann wäre alles unwiederbringlich zerstört", meinte Mayer. Sie führte auch das angrenzende Landschaftsschutzgebiet an, dessen Vielfalt erhalten werden soll. Außerdem zeige das Stadtregengutachten der Stadt, dass Wasser auf das Gelände schieße und der Neckarberg als Sand-Kies-Hang nach einem Abriss des Gebäudes "ins Rutschen geraten könnte".

Bürgermeister Volk verwies bei diesen Fragen an das für den Naturschutz zuständige Landratsamt. All diese Fragen würden im Verfahren geklärt. "Wir wissen, dass sehr genau hingeschaut wird", so Volk. Er meinte, dass der neue Eigentümer das Gebäude "zumindest nicht in Gänze" und auch nicht sofort abreißen werde. Eigentlich müsse er den Abriss auch gar nicht beantragen, sondern nur "anzeigen". "Er macht es aber aus Gründen der Rechtssicherheit, damit es später nicht heißt, er hätte ohne Genehmigung abgerissen", so Volk.