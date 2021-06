Von Christoph Moll

Neckargemünd. Der Himmel verdunkelte sich, es donnerte. Irgendwie passte die Dramatik, als sich der Bauausschuss in seiner jüngsten öffentlichen Sitzung mit der Erweiterung des früheren Hotels Schwanen in Kleingemünd beschäftigte. Zwischenzeitlich sah es während der Diskussion so aus, als könnte das Vorhaben des Rechtsanwaltes und Investors Thomas Ax im inzwischen fünften Anlauf auf den Weg gebracht werden. Doch auch nach einer über zweijährigen Pause nach dem letzten Bauantrag blieb es beim "Nein". Das Vorhaben ist umstritten. Bürger hatten schon dagegen demonstriert und die Stadt klagt gegen die Nutzung des Schwanen als Kanzlei durch Ax.

Die städtische Fachbereichsleiterin Susanne Lutz erklärte eingangs der Sitzung, dass im Vergleich zu früheren Plänen nun – so wie es der Gemeinderat angeregt hatte – ein Geschoss weniger geplant sei. "Allerdings ist nun zwischen dem bestehenden Gebäude und dem neuen Gebäude ein Anbau hinzugekommen, der alles – je nach Blickwinkel – um ein bis zwei Geschosse überragt", so Lutz. Es handele sich aber hier um ein "eher untergeordnetes Bauteil": "Es tritt nicht so massiv in Erscheinung." Geplant sei an der Spitze des Anbaus eine Bar mit Blick auf Neckargemünd. Es seien 48 Zimmer mit 96 Betten vorgesehen. Die erforderlichen Stellplätze seien in einer geplanten Tiefgarage vorhanden. "Es handelt sich weiter um ein sehr prägnantes Gebäude, aber in Kleingemünd sind viele Grundstücke stark bebaut", so Lutz. "Es würde nicht aus dem Rahmen fallen."

Manfred Rothe (Freie Wähler) beurteilte das Vorhaben als "nicht zustimmungsfähig", da ein städtischer Kanal "überbaut" werde. Ein Leitungsrecht ist im Grundbuch vermerkt. Darin stehe ebenfalls die Verpflichtung, es zu unterlassen, das Grundstück auf andere Weise zu nutzen als durch den Betrieb eines Gaststätten- und Beherbergungsgewerbes. Die geplanten "Apartments" würden dieser Verpflichtung widersprechen, so Rothe. Außerdem kritisierte er die Einfahrt zur Tiefgarage über die Bergstraße, wofür eine alte Trockenmauer weichen müsste. Die Einfahrt sei zudem zu schmal.

"Wie lange machen wir da schon rum?", fragte Giuseppe Fritsch (fraktionslos). "Ich erkenne ein Feindbild", meinte er und spielte damit auf das Engagement von Ax in der Stadt-kritischen Initiative "Neckargemünd im Aufbruch" an. "Wir haben den Mann über Jahre so gelenkt, dass ich nun zustimmen kann", so Fritsch. Bürgermeister Volk betonte, dass die Stadt kein Feindbild aufgebaut habe: "Wir haben uns immer sachlich mit dem Bauvorhaben auseinandergesetzt und Wege aufgezeigt."

Jens Hertel (SPD) meinte, dass sich die Planung in die richtige Richtung bewegt habe. Der Anbau sei ein "deutlicher Fremdkörper". Kritisch sah er vor allem das Flachdach des neuen Gebäudes. Ein solches gebe es in der Umgebung nicht. Auch die maximale Höhe von 15 Metern sei problematisch. "Allen, die dort neu bauen wollen, könnten wir eine ähnliche Höhe nicht verwehren", gab er zu bedenken. Hertel lobte aber die neue Aufteilung der Zimmer, die nun eindeutig "Hotelcharakter" hätten. Zur Tiefgarage meinte Hertel, dass einige Stellplätze wohl nicht anfahrbar seien.

"Der Wille ist erkennbar, sich auf die Forderungen des Gemeinderates einzulassen", meinte Thomas Schmitz (Grüne). Er regte ein flach geneigtes Dach statt ein Flachdach an und bei der Aufteilung der Zimmer hielt er es für legitim, auch längeres Wohnen zu ermöglichen. Der geplante Gastronomiebetrieb könne zudem Anklang finden. "Bis auf ein paar Kleinigkeiten ist das nun ganz gut", so Schmitz.

"Wir machen schon ewig rum", meinte Klaus Rupp (CDU). "Langsam wird es lächerlich." Marco La Licata (Linke) erkannte ebenfalls einen Beherbergungsbetrieb, lehnte das Vorhaben wegen des Flachdachs und des Anbaus dennoch ab. "Es ist aber sehr nah an der Zustimmungsfähigkeit", meinte er. "Es muss nur etwas nachgebessert werden."

Felix Konrad (Grüne) hingegen fand es nicht lächerlich, sondern legitim, sich lange mit einem Projekt zu beschäftigen. "Es geht um die prägnanteste Sicht von Neckargemünd auf Kleingemünd", gab er zu bedenken. Der Bauherr habe städtebaulich viel richtig gemacht und der Baukörper füge sich nun viel besser ein. Die Gestaltung sei aber "unterste Schublade", so Konrad: "Der Ort hätte architektonisch mehr Engagement verdient." Als "Augenwischerei" bezeichnete er, dass alte Kastanienbäume noch im Plan an der Stelle der Tiefgarage stehen.

Bürgermeister Volk meinte, dass die Richtung stimme. Es handele sich definitiv um einen Beherbergungsbetrieb. "Wir sind auf dem richtigen Weg." Die Stimmung im Ausschuss kippte aber nach einem Hinweis von der Stadtverwaltung, dass auf dem Flachdach ein "Dachgarten" geplant sei. Jens Hertel sah ein Problem für Nachbarn, wenn nachts dort gefeiert werde. Die Mehrheit von neun zu vier Stimmen votierte schließlich bei einer Enthaltung gegen das Vorhaben.

Info: Thomas Ax will die Pläne am heutigen Freitag, 11. Juni, um 15 Uhr am Schwanen öffentlich vorstellen. Die Teilnahme ist nur nach Anmeldung per E-Mail an t.ax@ax-rechtsanwaelte.de und einer Bestätigung möglich.