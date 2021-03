Von Christoph Moll

Neckargemünd. Seit inzwischen sechs Jahren befindet sich das historische Gebäudeensemble Griechische Weinstube und Goldenes Lamm im Eigentum der Stadt. Noch etwas länger ist es her, dass die letzten Gäste bewirtet wurden. Immer wieder war die Rede von Investoren, die sich für den weitgehend leerstehenden Gebäudekomplex in der Neckarstraße der historischen Altstadt interessieren würden. Wie geht es weiter? Das wollte auch Maximilian Bernauer (CDU) in öffentlicher Sitzung des Ausschusses für Bau, Umwelt und Verkehr wissen.

"Es gibt derzeit drei Investoren, die ganz konkret dran sind, Pläne zu entwickeln", verriet Bürgermeister Frank Volk. Dass es nicht vorangehe, liege auch an der Corona-Pandemie. Treffen zur Abstimmung der Planungen seien nicht möglich. "Zwei Investoren waren in den Gebäuden und haben diese vermessen", berichtete Volk. Er glaubte an einen Verkaufserfolg noch in diesem Jahr. Es ist allerdings nicht die erste Ankündigung dieser Art. Bereits im vergangenen Frühjahr hatte Volk erklärt, dass die Stadt mit einem Investor verhandle und bald Pläne vorliegen sollen.

Der aktuelle Leerstand im früheren Goldenen Lamm soll jedoch früher beendet sein. Denn wie Volk verriet, will die Stadt dort die Touristinfo unterbringen. Die Räume seien schnell nutzbar und "mit bescheidenen Mitteln" herzurichten, so Volk. "Und die Touristinfo könnte auch künftig dort bleiben, denn sie soll in der Stadtmitte am Puls sein."

Bisher war die Touristinfo im Reisebüro Bauder in der Hauptstraße untergebracht. Vor einem Jahr zog dieses in kleinere Räume um. "In gegenseitigem Einvernehmen wurde der Vertrag mit dem Reisebüro Bauder Ende 2020 gekündigt, was uns die Gelegenheit gab, unser Konzept für die Touristinfo zu überdenken", teilte Stadtsprecherin Petra Polte auf RNZ-Anfrage mit. "Für das Outsourcing hatten wir uns vor vielen Jahren entschieden, und wir haben es daher auf den Prüfstand gestellt, um eine gute Lösung für die Zukunft zu finden."

Das Konzept sei rathausintern unter Einbeziehung des Stadtmarketings und der Mitarbeiterin der Touristinfo entwickelt und im zuständigen Hauptausschuss des Gemeinderates befürwortet worden. Die Erfahrungen der vergangenen Jahre und in der Corona-Krise hätten gezeigt, dass der Tourismus, vor allem der innerdeutsche Tourismus, sowie der Trend zu Wander- und Radtouren in Verbindung mit Städtebesuchen weiterhin eine sehr wichtige Säule für die Geschäftswelt in Neckargemünd sein werde, so Polte. "Wir führen die Touristinfo wieder in die Stadtverwaltung Neckargemünd zurück, um eine optimale Vernetzung zwischen Stadtmarketing, Tourismus und Verwaltung herzustellen. Für das Stadtmarketing schaffen wir so zugleich eine zusätzliche Andockstelle in der Altstadt und damit eine intensivere Verbindung durch häufigeren Austausch mit den Geschäftsleuten."

Die direkte Verbindung in die Verwaltung ermögliche auch den Auszubildenden der Stadt, in der Touristinfo den Stellenwert des Tourismus für die Stadt und die Region hautnah kennenzulernen. "Gestärkt wurde unsere Entscheidung durch die Tatsache, dass in allen Kommunen unserer Größenordnung die Tourist-Information Teil der Stadtverwaltung ist, Ausnahmen gibt es nur in Kurstädten", so die Stadtsprecherin.

Im früheren Lamm soll auch ein Standort für das Stadtmarketing entstehen. Zugleich werde das nun schon längere Zeit leerstehende Gebäude, eines der schönsten in der Altstadt, belebt. Die Touristinfo könne sowohl als "Ankermieter" für Investoren vorteilhaft sein als auch den Geschäftsstandort Neckarstraße an sich aufwerten, so Polte. Die Neckarstraße mit ihren schönen Fachwerkhäusern habe das "mehr als verdient".