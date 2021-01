Die Feuerwehr ist aktuell im Untergeschoss des historischen Rathauses in der Bergfeste direkt an der Burg untergebracht. Foto: Alex

Neckargemünd. (cm) Obwohl die Entscheidung über den Bebauungsplan für das neue Feuerwehrhaus im Stadtteil Dilsberg vertagt wurde, kommt keine Ruhe in die Diskussion. Das zeigte sich im Gemeinderat. In der Bürgerfragestunde meldete sich Jürgen Bierther zu Wort, einer der Wortführer der Initiative gegen das Bauvorhaben am Alten Hofweg.

Er meinte, dass die Stadträte einen wertvollen ehrenamtlichen Dienst tun und "manch unangenehme Arbeit für Herrn Volk" leisten würden. Zum Bürgermeister sagte er, dass der Worte genug gewechselt seien: "Jeder hat seinen Standpunkt ausführlich geschildert und dokumentiert." Inzwischen sei man an einer Stelle angelangt, an der für das Feuerwehrhaus keine gemeinsame Lösung mehr zu erkennen sei. Mit Drohungen, wenn nötig Bulldozer einzusetzen, komme die Stadt nicht an ihr Ziel. "Damit verstoßen Sie gegen unsere Demokratie und unser Grundgesetz", so Bierther.

Als der Anwohner gar mit Menschenrechten argumentierte, griff Volk ein und bat um eine Frage. "Die kommt noch", meinte Bierther und sprach einfach weiter: Der Verweis des Bürgermeisters auf die Gemeindeordnung, nach der sich Stadträte nur bei ihm Informationen einholen dürften, sei "anmaßend" und widerspreche dem Grundgesetz. "Das führt zur Spaltung Ihrer Bürgerschaft und sät nur Hass und Gewalt", meinte Bierther zu Volk und fragte den Bürgermeister, warum dieser nicht die Bürger mit ins Boot nehme und deren Wissen nutze. Bierther bat um ein gemeinsames Gespräch ohne zeitliche Begrenzung wie bei der Bürgerfragestunde. "Die Probleme sind zu komplex, um sie in 30 Minuten zu lösen", meinte er. "Sie werden sehen, dass ein gegenseitiges Vertrauen und ein offenes Gespräch Sie und uns Bürger weiterbringt – nur so geht das!"

Daraufhin griff Volk erneut ein. Der Bürgermeister betonte, dass die Stadträte nicht für den Bürgermeister, sondern für die Bürgerschaft arbeiten würden. Das ganze Verfahren sei "höchst demokratisch". Der Gemeinderat habe sogar die Frist für die Offenlage der Pläne verlängert. "Zur Diskussion gehört aber, dass man offen für Sachargumente ist", sagte Volk zu Bierther. "Das verkennen Sie." Von den Gegnern des Vorhabens kämen "immer wieder dieselben Argumente". Volk betonte außerdem, dass die Verwaltung Ansprechpartner für die Stadträte sei.