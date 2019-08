Neckargemünd-Dilsberg. (cm) Immer wieder gab es in den vergangenen Jahren vor allem in den Sommermonaten Probleme mit dem Minispielfeld bei der Grundschule Dilsberg-Mückenloch. Fußballer aus der ganzen Region - erkennbar an den Kennzeichen - kamen mit dem Auto, um hier bis in die späten Abendstunden zu kicken. Zum Ärger der Anwohner, die sich durch den Lärm gestört fühlten. Deshalb hatte der Ortschaftsrat beschlossen, dass das Spielfeld "endgültig abgeschlossen" wird und nur noch jenen Gruppen offen steht, die durch die Baugenehmigung des Rhein-Neckar-Kreises und durch die Satzung der Stadt dazu autorisiert sind. Das sind zum Beispiel die Grundschule und die Schülerbetreuung. Doch auch andere Kinder bis zwölf Jahre dürfen hier zu den vorgesehenen Zeiten spielen. Für sie gilt künftig: Wer hier kicken will, braucht einen Schlüssel.

Eltern, die ihren Kindern die Nutzung ermöglichen wollen, können bei der Ortsverwaltung nun einen registrierten Schlüssel für eine bestimmte Dauer gegen eine geringe Kaution erhalten. "Hier empfiehlt es sich, dass sich Eltern entsprechend absprechen, damit man den Zugang möglichst gemeinsam nutzen kann", teilte die Ortsverwaltung mit. "Allein Fußball zu spielen macht ja auch keinen Spaß."

Die Verantwortlichen gehen davon aus, dass Eltern einen Weg finden, sich auch hier entsprechend zu organisieren. Dies klappe ja auch sonst im Alltag immer sehr gut.

Beim Abholen der Schlüssel im Dilsberger Rathaus muss die Benutzungsordnung der Stadt anerkannt werden. Damit soll gewährleistet sein, dass die Nutzung nicht mehr zu "Unzeiten" erfolgt und eine außergewöhnliche Lärmbelästigung ausgeschlossen ist.

Schlüssel können bei der Dilsberger Ortsverwaltung per E-Mail an mail@ortsverwaltung-dilsberg.de oder per Telefon 06223/2444 mit einer Nachricht auf dem Anrufbeantworter beantragt werden.