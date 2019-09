Von Christoph Moll

Neckargemünd-Dilsberg. Die Wiedereröffnung der Dilsberger Jugendherberge verschiebt sich noch einmal: Statt am 1. Oktober werden die ersten Gäste nach der umfangreichen Sanierung am 1. November begrüßt. Dies teilte Karl Rosner, Geschäftsführer des Landesherbergswerks, auf RNZ-Anfrage mit. Verantwortlich seien "logistische Abwicklungen im Baufortschritt". So habe es zum Beispiel Verzögerungen bei der Lieferung von Türen gegeben. Gäste, die bereits für Tage im Oktober auf dem Dilsberg reserviert hatten, biete man Alternativen in den Herbergen in Heidelberg und Mosbach an. "Wir übernehmen die Mehrkosten für Anreise und Übernachtung", sagte Rosner.

Noch läuft die Sanierung der Jugendherberge nach anfänglichen Schwierigkeiten auf Hochtouren. Zuletzt hatte der Rettungsweg für das begehrte Turmzimmer im historischen Torturm aus dem 15. Jahrhundert für Probleme gesorgt. Es dient künftig nicht mehr als Zimmer für Gäste, sondern nur noch als Abstellkammer. Der Grund: Es ist kein zweiter Rettungsweg vorhanden.

Die Jugendherberge war Ende 2015 nach knapp 100 Jahren geschlossen worden, weil das Jugendherbergswerk die erforderlichen dringenden Brandschutzmaßnahmen mit Kosten von 1,8 Millionen Euro nicht stemmen konnte. Im Herbst 2016 folgte die überraschende Wende: Ein anonymer Spender erklärte sich bereit, 1,5 Millionen Euro für die Sanierung bereitzustellen. Die Kosten für die Sanierung waren zwischenzeitlich von 1,8 auf 2,7 Millionen Euro gestiegen, doch die Jugendherberge war damit gerettet. Der Beginn der Arbeiten verschob sich immer wieder, weil die Baugenehmigung noch nicht rechtskräftig war. Die ursprünglich anvisierte Eröffnung im Juni dieses Jahres musste verschoben werden.

Künftig sollen wieder - wie vor der Schließung - jährlich 5000 Jugendliche aus der ganzen Region und darüber hinaus die Jugendherberge besuchen. Bis zur Schließung der Einrichtung wurden jedes Jahr über 10.000 Übernachtungen gezählt. Die Herberge mit ihren rund 80 Betten wird künftig als Zweigstelle der Heidelberger Einrichtung betrieben.

Die Gäste können sich auf eine moderne Einrichtung freuen: Durch den Umbau entstanden mehr Zimmer mit Dusche und Toilette. Darüber hinaus wurden alle sanitären Anlagen, Stromleitungen sowie Bodenbeläge erneuert und die Zimmer wurden komplett neu möbliert.