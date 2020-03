Neckargemünd-Dilsberg. (boe) Das Coronavirus und die Schutzmaßnahmen betreffen auch die Vorbereitungen der Burgbühne Dilsberg. Der Vorstand entschied nun, die Aufführungen 2020 auf der Freilichtbühne abzusagen.

Was ist der Auslöser für diese frühe Maßnahme, wo doch die Aufführungen erst im Juni und Juli stattfinden sollten? "Wir sind alle mit Leib und Seele dem Schauspiel verbunden, aber solche Aufführungen erfordern bereits im Vorfeld sehr viel Engagement", teilte der Vorsitzende der Burgbühne Markus Winter mit. Für das Burgbühnen-Team startet ab März die intensive Vorbereitungsphase. In diesem Jahr stand mit "Peterchens Mondfahrt" ein Stück auf dem Plan, das durch zahlreiche Fantasiegestalten und spezielle Effekte lebendig wird. Was auf der Bühne am Ende leicht und unbeschwert aussieht, erfordert im Vorfeld zeitintensive Probenarbeit. Hier treffen schnell mal über 50 Leute auf engstem Raum aufeinander, um an Text und Rolle oder Requisiten und Technik zu tüfteln.

Für Winter steht fest: "Das alles ist nicht leistbar, wenn uns Wochen in der Vorbereitungszeit fehlen. Es wäre unrealistisch, in diesen Zeiten in denen niemand abschätzen kann, wie es weiter geht, so zu tun als wäre alles schnell wieder normal." Nach der Absage startet "Peterchens Mondfahrt" somit erst in der Saison 2021; Karten können zurückgegeben werden unter e-shop@burgbühne-dilsberg.de