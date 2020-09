Das neue Feuerwehrhaus soll unterhalb der Bebauung am Hang (rechts im Bild) am Alten Hofweg gebaut werden. Von dort soll eine Zufahrt zur Kreisstraße (links) entstehen. Foto: Priebe

Von Christoph Moll

Neckargemünd. Der Protest gegen das neue Feuerwehrhaus im Stadtteil Dilsberg hält an. Das zeigte die zurückliegende öffentliche Sitzung des Gemeinderates, bei der Anwohner ihre Bedenken gegen den rund 2,3 Millionen Euro teuren Neubau am Ortseingang von Langenzell kommend ins Feld führten (siehe unten). Der Gemeinderat treibt das neue Feuerwehrhaus jedoch weiter voran und billigte den Entwurf des Bebauungsplans mit 17 Ja-Stimmen bei sechs Enthaltungen. Das Aufstellen des Bebauungsplans war notwendig geworden, da Anwohner mit einer Petition die bereits genehmigte Bauvoranfrage gekippt hatten. Bis November muss nun mit dem Bau begonnen werden, da sonst Zuschüsse über 473.000 Euro in Gefahr sind.

Bevor Bürgermeister Frank Volk den Tagesordnungspunkt aufrief, hatten die Anwohner bereits den Saal verlassen. "Es ist die Frage, wie man mit Informationsmöglichkeiten umgeht", kommentierte Volk dies. Dilsbergs Ortsvorsteher Karlheinz Streib (Freie Wähler) dankte Volk für dessen Klarstellungen. "Manche Bürger wollten die Initiative sogar anzeigen, weil sie sich genötigt fühlten", sagte er.

So sehen die aktuellen Planungen für die Bebauung des Grundstücks aus. Foto: Stadt

Volk berichtete, dass der Bebauungsplan für das Feuerwehrhaus einen Monat lang öffentlich ausgelegt wurde. Es sei eine große Zahl der sogenannten Träger öffentlicher Belange, also Behörden und Institutionen, gehört worden. Auf diese ging Dietmar Glup vom Sinsheimer Planungsbüro "Sternemann und Glup" ein, beschränkte sich aber auf die wichtigsten der 26 Stellungnahmen. So habe das Baurechtsamt darauf hingewiesen, dass der Flächennutzungsplan noch nicht angepasst sei. Der Gemeindeverwaltungsverband habe aber inzwischen grünes Licht gegeben, so Glup. Auf Nachfrage von Petra Groesser (Grüne) erläuterte Glup, dass Parkplätze wasserdurchlässig, Übungsflächen der Feuerwehr aber wasserundurchlässig gestaltet werden müssen. Ein Ölabscheider vor dem Kanal sei ohnehin Pflicht.

In der Halle neben dem Feuerwehrhaus soll Platz für drei Fahrzeuge sein. Foto: Stadt

Das "Amt für Landwirtschaft und Naturschutz" sah einen starken Eingriff, der eine alternative Planung notwendig mache. Diese habe man über Jahrzehnte betrieben, entgegnete Glup. Auch der Bau der neuen Zufahrtsstraße sei alternativlos. Eine spezielle Artenschutzuntersuchung sei gemacht worden (siehe Artikel links). Die Landwirtschaftsbehörde habe ihr Bedenken wegen der Dringlichkeit des Vorhabens zurückgestellt. Das Wasserrechtsamt schlug vor, das Dach zu bepflanzen. Bürgermeister Volk wollte aber lieber eine Fotovoltaikanlage. Zu den Bedenken des Straßenverkehrsamtes wegen der Anbindung an die Kreisstraße merkte Volk an, dass Blinklichter bei einem Einsatz die Autofahrer vor den Feuerwehrautos warnen sollen.

Eine größere Diskussion entfachte sich um die Stellungnahme des städtischen Klimaschutzbeirates. Felix Konrad (Grüne) forderte, dass dessen Forderungen gleich im Bebauungsplan festgehalten werden. Planer Glup riet davon ab, sich zum Beispiel auf Holzbauweise festzulegen. Dann müsse man diese auch durchführen – und bezahlen. Bürgermeister Volk befürwortete eine Massivbauweise. Die Anregung des Beirats sei zwar "nicht schlecht", aber es gehe um ein Feuerwehrhaus. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass Bauen mit Holz in diesem Fall nachhaltig ist", so Volk. Konrad monierte, dass der Klimaschutz zu kurz komme. Deshalb würden sich die Grünen enthalten. Jens Hertel (SPD) erinnerte daran, dass es eine bereits genehmigte Planung gab. "Wir können uns nur noch selbst ein Bein stellen mit allen finanziellen Konsequenzen", meinte er.

Hintergrund Zauneidechsen müssen umziehen Nach dem Bau des neuen Feuerwehrhauses im Stadtteil Dilsberg ist das dortige Areal ökologisch hochwertiger als jetzt. Das geht aus dem Umweltbericht hervor, den Linda Wunderlich vom beauftragten Planungsbüro "Plan A" aus Heidelberg in der zurückliegenden öffentlichen Sitzung des Gemeinderats detailliert [+] Lesen Sie mehr Zauneidechsen müssen umziehen Nach dem Bau des neuen Feuerwehrhauses im Stadtteil Dilsberg ist das dortige Areal ökologisch hochwertiger als jetzt. Das geht aus dem Umweltbericht hervor, den Linda Wunderlich vom beauftragten Planungsbüro "Plan A" aus Heidelberg in der zurückliegenden öffentlichen Sitzung des Gemeinderats detailliert vorstellte. Die Expertin sprach von einem "geringwertigen Ausgangsbestand" an Pflanzen, da es sich derzeit überwiegend um Ackerflächen handle, die zum Teil auch noch brachliegen würden. Am Neubau sowie an der neuen Zufahrtsstraße sollen Streuobstwiesenbäume gepflanzt werden, die das Areal trotz der Versiegelung insgesamt höherwertiger machen. "Es entsteht ein Überschuss an Ökopunkten", so Wunderlich. Mit solchen Punkten wird bewertet, wie ökologisch hochwertig eine Fläche ist. Bei den Tieren entstehe jedoch ein Defizit von 32.000 Ökopunkten, das aber durch Ausgleichsmaßnahmen vollständig kompensiert werden könne. So werde man auf dem sowieso feuchten Boden kleine Teiche mit Schilf und eine artenreiche Magerwiese anlegen. Die Fachfrau sah eine "optische Aufwertung des Landschaftsschutzgebietes". Auf dem Areal werden "großzügig geschätzt" etwa 20 Zauneidechsen vermutet. Diese sollen vor Baubeginn gefangen und auf eine Streuobstwiese nördlich von Rainbach umgesiedelt werden, die einst als Ausgleich für das Kleingemünder Neubaugebiet angelegt wurde. Die langfristige Pflege der neuen Habitate müsse die Stadt regeln, lautete die Antwort auf eine Frage von Petra Groesser (Grüne). "Eine Umsiedelung nur auf die andere Straßenseite reicht nicht", ergänzte Bürgermeister Frank Volk. "In der Rainbach ist der bessere Platz für die Zauneidechsen." Auf Nachfrage von Jürgen Rehberger (Freie Wähler) sagte Wunderlich, dass auch Vögel von der Neugestaltung des Areals profitieren werden. Es würden zwar Bäume gefällt, aber langfristig gebe es einen höherwertigen Bewuchs. "Wir sind bei den Ökopunkten sogar insgesamt im Plus", freute sich Volk. "Das ist eine tolle Leistung und die Tümpel werten sogar noch die Landschaft auf." (cm)

[-] Weniger anzeigen

Zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit sagte Glup, dass eine Vielzahl von "überwiegend gleichlautenden" Stellungnahmen von Bürgern eingegangen sei. So werde ein erheblicher Eingriff in die Landschaft, eine Zerstörung des Landschaftsschutzgebietes, Umweltverschmutzung, Gefahr durch mehr Verkehr, Lichtverschmutzung durch Beleuchtung, Überschwemmungen und der Verlust einer Frischluftschneise befürchtet. Die meisten Argumente seien schnell zu entkräften, so Glup: Licht brauche man an jedem möglichen Standort, Überschwemmungen würden laut den Fachbehörden nicht drohen und eine Frischluftschneise sei nicht vorhanden. Und wegen des Verkehrs baue man ja gerade die neue Zufahrt zur Kreisstraße.

Hermino Katzenstein (Grüne) wollte wissen, ob der Baugrund wirklich geeignet sei. Eine Untersuchung sei noch einmal beauftragt worden, sagte Volk. Auf Rückfrage von Petra Groesser sagte Volk, dass es lediglich eine "dezente Notbeleuchtung" am Feuerwehrhaus gebe. "Ein Sportplatz wird auch beleuchtet", meinte Giuseppe Fritsch (Freie Wähler) und fragte: "Was soll der Quatsch?"

Bürgermeister Volk sah abschließend keine "nennenswerten Schwierigkeiten". Die Pläne liegen erneut bis 7. September offen. Bürger können sich erneut äußern.

Anwohner kritisieren Pläne für neues Feuerwehrhaus scharf - Bürgermeister: "Unsägliche Thesen"

Dass alle Stühle für Zuhörer bei einer Sitzung des Gemeinderates belegt sind, kommt selten vor. Bei der zurückliegenden Zusammenkunft des Gremiums war es jedoch so. Der Neubau des Feuerwehrhauses in Dilsberg trieb die Anwohner ins Rathaus. Und ließ die Emotionen bei allen Beteiligten hochkochen.

Zunächst meldete sich Heike Pinnow zu Wort. Die Anwohnerin meinte, dass das Gelände für das Feuerwehrhaus ähnlich groß sei wie jenes der Heidelberger Berufsfeuerwehr. Dabei gehe es nur um 2000 statt 150.000 Einwohner. "Wir mutieren doch nicht zur Großstadt", meinte sie. Außerdem solle das Feuerwehrhaus auf Schwemmland des ursprünglichen Neckarverlaufs gebaut werden. Es bestehe das Risiko, dass das Gebäude absacke.

Bürgermeister Frank Volk entgegnete, dass das Gelände der Heidelberger Berufsfeuerwehr 14.000 Quadratmeter groß sei. In Dilsberg plane man mit 3000 Quadratmetern. "Mir missfällt, dass mit vielen Unwahrheiten gearbeitet wird", sagte Volk zu den Anwohnern und erhielt Applaus aus dem Gemeinderat. Volk sprach von "unsäglichen Thesen".

"Ich bin es leid, mit falschen Behauptungen konfrontiert zu werden", so Volk. "Der Neubau ist nicht unnötig, sondern dient dem Brandschutz von 2000 Einwohnern." Der Bau sei "unbedingt notwendig", der Bedarf unstrittig. Seit mehreren Jahrzehnten suche man einen Standort. Der Stadt seien Grundstücke zu Preisen "jenseits von Gut und Böse" angeboten worden, zum Teil über 2500 Euro pro Quadratmeter für nicht bebaubares Land. "Es gibt klare Vorschriften für ein Feuerwehrhaus", betonte der Bürgermeister. Von der Din-Norm weiche man nur an zwei Stellen nach oben ab: Zum Umkleiden stehen jedem Feuerwehrmann zwei statt 1,2 Quadratmeter zur Verfügung und es sei "aus logistischen Gründen" mehr Lagerfläche geplant: So werde von Neckargemünd zum Beispiel Material nach Dilsberg verlagert, das für Hochwasser im Ortsteil Rainbach benötigt werde. "Wir bauen zukunftsfähig für die nächsten 50 Jahre", betonte Volk.

Zur immer wieder diskutierten Zusammenlegung der Wehren Dilsberg und Mückenloch erklärte Volk, dass laut Feuerwehrgesetz zehn Minuten nach dem Alarm die ersten Kräfte an der Einsatzstelle sein müssten. Der Mückenlocher Ortsteil Neckarhäuserhof sei von Dilsberg aus in dieser Zeit nicht zu erreichen – ebenso wenig der Dilsberger Ortsteil Rainbach von Mückenloch aus.

"Wir haben nun endlich ein eigenes Gelände gefunden, das uns 500.000 Euro für den Grundstückskauf spart", so Volk. Dieses sei auch geologisch untersucht. Es gehe den Anwohnern nur darum, dass nicht vor ihrer Haustür gebaut werde. "Sie müssen uns und den Fachbehörden die nötige Fachkompetenz zugestehen"; sagte Volk zu den Anwohnern. Die Pläne seien hervorragend. Es werde nur teurer, da man durch die Einsprüche Zeit verliere und Zuschüsse von 473.000 Euro in Gefahr geraten. "Das hat die Stadt nicht zu verantworten", betonte Volk.

Anwohner Jürgen Bierther monierte, dass 30 Minuten in einer Bürgerfragestunde zu wenig seien. "Man muss sich mehr Zeit nehmen", meinte er und gab zu bedenken: "Auch die Zuschüsse muss der Bürger bezahlen." Die Anwohner seien nicht ausreichend informiert worden. Volk hielt dagegen, dass der Neubau mehrfach in den Gremien der Stadt und auch im Ortschaftsrat öffentlich behandelt worden sei. "Man muss sich informieren", sagte er und kritisierte, dass die Initiative Anwohner zu Unterschriften gegen das Vorhaben genötigt habe.

Eine weitere Anwohnerin meinte, dass die Stadt mit dem Verkauf von Grundstücken neben dem Feuerwehrhaus ein neues Areal kaufen könnte. Sie wollte wissen, welche Kosten zusätzlich zu dem 2,3 Millionen Euro teuren Neubau noch entstehen. Volk betonte, dass die Stadt zwei Grundstücke des Landkreises erwerbe, was inklusive Notarkosten nicht teurer als 15.000 Euro sei.