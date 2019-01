Neckargemünd. (tta) Seit Mittwoch ist die neue Haltestelle für Schulbusse in der Hildastraße in Betrieb. In der Vergangenheit war von Eltern immer wieder kritisiert worden, dass der Schulweg der Grundschüler per Bus direkt in den Hof oder zu Fuß durch die stark befahrene Banngartenstraße zu gefährlich ist.

Mit dem Umbau des ehemaligen Sparkassen-Parkplatzes in der Hildastraße zur Schulbushaltestelle sei nun eine für alle akzeptable Lösung gefunden worden, wie die Stadt Neckargemünd mitteilt. Insbesondere die Elterninitiative Verkehr hatte sich in den vergangenen Jahren dafür stark gemacht, die zunehmend gefährlichen Situationen für Schulkinder auf dem Pausenhof durch die einfahrenden Busse dauerhaft zu vermeiden. Die Unfallkasse Baden-Württemberg und die Verkehrsschule Baden-Württemberg prüften und bestätigten die Gefahrensituation, die unter anderem durch die begrenzte Wendemöglichkeit auf dem Schulhof entstand. Bürgermeister Frank Volk berichtet: "Bei einer Verkehrsbegehung im April 2016 mit allen beteiligten Gremien schlug die Stadt den damaligen Parkplatz der Sparkasse, gegenüber der Feuerwehr, als sichere alternative Bushaltestelle vor."

Mit Einverständnis der Sparkasse und des Gemeinderats konnte der Bau der Haltestelle ausgeschrieben und Ende 2018 fertiggestellt werden. Im Zuge der regelmäßigen Verkehrstagfahrten mit dem Landratsamt wurde auch die Problematik des fließenden Verkehrs vor der Grundschule thematisiert.

Auf Anraten der Stadt prüfte und genehmigte das Landratsamt die Einrichtung einer "unechten" Einbahnstraße. Das heißt, dass Fahrzeuge nun nicht mehr aus Richtung Elisabeth-Walter-Straße (Friedhof/Unterführung) in die Banngartenstraße einfahren dürfen. Wer sich allerdings bereits in der Banngartenstraße befindet, wie zum Beispiel Anlieger, darf die Straße beim Verlassen in beide Richtungen befahren. Das Parken ist nur in Fahrtrichtung gestattet.

Die Grundschule und die Stadt Neckargemünd möchten die Eltern in Sachen "Sicherer Schulweg" auch weiterhin unterstützen. Zum einen wurden die Fahrpläne zusammen mit der Busverkehr Rhein-Neckar GmbH (BRN) zeitlich angepasst, sodass die Kinder ohne Eile zur Schule laufen können. Die Schüler werden auf dem Weg zwischen Bushaltestelle und Schule in den nächsten Tagen zum Einüben des neuen Schulweges von Lehrkräften begleitet. Auch das Ordnungsamt ist vor Ort und weist alle Verkehrsteilnehmer auf die ungewohnte Situation hin. Im Sachunterricht werden die Schüler im Bereich Verkehrserziehung auf die neue Situation vorbereitet.

Diese bietet nun aus Sicht der Stadt auch einen Anreiz, Kinder verstärkt zu Fuß in die Schule gehen zu lassen. Eltern sollten ihr Kind nur in Ausnahmefällen mit dem Auto zur Schule fahren oder abholen. Hierbei sei zu beachten, dass direkt vor der Schule absolutes Halteverbot gilt, sodass die Kinder hier nicht aus- beziehungsweise einsteigen können. Je eher Kinder ihren Schulweg alleine gehen dürfen, desto früher lernen sie selbstständiges Verhalten im Straßenverkehr, teilte die Stadt abschließend mit.