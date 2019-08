Von Christoph Moll

Neckargemünd. "Rewe-Markt kommt noch später" titelte die RNZ Ende März dieses Jahres. Damals schien es so, dass nach einigen Verzögerungen der Neubau des Marktes unweit des bestehenden Rewe-Marktes in diesem Sommer beginnen und die Eröffnung dann im Frühjahr des nächsten Jahres stattfinden kann. Doch auch daraus wird nichts. Es gibt eine weitere Verzögerung bei dem Großprojekt. Nun ist geplant, dass die Arbeiten im Herbst dieses Jahres beginnen und im Sommer 2020 abgeschlossen werden.

Werner Kroffl von der "IBB Immobilien-, Bauträger- und Baulanderschließungsgesellschaft" mit Sitz in Mannheim berichtet auf RNZ-Anfrage, dass die Baugenehmigung Mitte Juli "endlich erteilt worden" sei. Das Unternehmen realisiert den neuen Markt für Rewe in Kleingemünd auf dem Grundstück hinter dem neuen Opel-Autohaus, früher VW Bernhardt. Zur neuerlichen Verzögerung habe der geringe Abstand des Baukörpers zum benachbarten Grundstück des Autohauses geführt, berichtet Kroffl weiter. Dafür sei die Zustimmung von der Eigentümerfamilie benötigt worden. Diese sei erst kürzlich erteilt worden. "Wir sind jetzt in der Ausschreibung", so Kroffl weiter. Die Baugenehmigung war eigentlich bereits Anfang April erwartet worden.

Während der Bau der neuen "Seniorenresidenz Sonnenquartier" am unteren Ende des Kleingemünder Neubaugebiets immer weiter voranschreitet, tut sich also nun auch bald auf dem benachbarten Grundstück etwas. Hier soll hier der neue und größere Rewe-Markt mit einer Verkaufsfläche von 1500 Quadratmetern entstehen. Ganz ursprünglich war geplant, dass dieser schon im Jahr 2017 während der B 37-Baustelle gebaut wird. Doch es kam schon damals zu Verzögerungen. Diese waren bedingt unter anderem durch eine Überschreitung der Geschossfläche.

Aber auch eine von der Stadt gestellte Bedingung sorgte nicht gerade für eine Beschleunigung des Projekts: Bürgermeister Frank Volk pochte - mit dem Gemeinderat im Rücken - darauf, dass der neue Rewe-Markt von einem selbstständigen Kaufmann betrieben wird. Denn ein solcher zahlt deutlich mehr Gewerbesteuer am Ort. Wird der Markt von Rewe betrieben, hat die Stadt vergleichsweise wenig davon. Doch es kam zu einem anderen "Deal": Die Stadt und Rewe tauschen zwei Grundstücke. Eines davon ist ein Grundstück im Bereich des neuen Marktes, das der Stadt gehört und für den Bau des neuen Marktes unerlässlich ist. Das andere ist das Grundstück des bisherigen Getränkemarktes. Dieses verpachtet die Stadt künftig an Rewe. Die jährliche Pacht orientiert sich an der Höhe der zu erwartenden Gewerbesteuer von etwa 54.000 Euro. Der Vertrag läuft laut Volk "länger als zehn Jahre".

Der aktuelle Markt an der Neckarsteinacher Straße war dem Handelsriesen zu klein geworden. Eine Erweiterung am vorhandenen Standort scheiterte an der Grundstücksgröße, der Topografie, der alten Bausubstanz und daran, dass das Gebäude auf acht Grundstücken von fünf Eigentümern steht und einem englischen Immobilienfonds gehört. Der bisherige Markt soll renoviert und künftig als Rewe-Getränkemarkt genutzt werden. Der bisherige Getränkemarkt soll langfristig an eine Apotheke vermietet werden.