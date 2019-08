Neckargemünd. (cm) Nicht nur die Betreuung in den Kindergärten und Kindertagesstätten der Stadt wird ab dem 1. September teurer: Auch die Preise für die Betreuung von Schulkindern steigen. Der Gemeinderat beschloss bei zehn zu drei Stimmen und bei acht Enthaltungen die "Fortschreibung der Elternentgelte für den Besuch von außerschulischen Betreuungseinrichtungen" und änderte die entsprechende Entgeltordnung.

Die Stadt bietet an den drei Grundschulen in Neckargemünd, Dilsberg und Waldhilsbach verschiedene Betreuungsformen an. Neben der Verlässlichen Grundschule, auch Kernzeitbetreuung genannt, der flexiblen Nachmittagsbetreuung und der Hortbetreuung gibt es auch diverse Angebote der Ferienbetreuung. An der Grundschule in Neckargemünd bestehen 50 Plätze in der Verlässlichen Grundschule, 20 Plätze in der flexiblen Nachmittagsbetreuung und 110 Plätze in der Hortbetreuung - davon 25 in einer Außengruppe. Hier wird auch eine Ferienbetreuung angeboten.

An der Grundschule Dilsberg-Mückenloch gibt es 40 Plätze in der Verlässlichen Grundschule und 20 Plätze in der flexiblen Nachmittagsbetreuung. An der Grundschule in Waldhilsbach können 30 Kinder im Rahmen der Verlässlichen Grundschule betreut werden. Hier gibt es auch eine Ferienbetreuung.

Bisher wurden mit den vorhandenen Gebühren rund 60 Prozent der Kosten gedeckt. Für das aktuelle Jahr ist nur noch mit etwa 56 Prozent zu rechnen. Deshalb sei eine Erhöhung notwendig, hieß es. Die Kostensteigerungen liegen je nach Betreuungsform zwischen drei und sieben Euro im Monat. Eine tägliche Betreuung an den Grundschulen in Neckargemünd und Dilsberg bis 13.20 Uhr kostet künftig 68 Euro pro Kind und Monat, bei einer Betreuung bis 14.20 Uhr werden nun 102 Euro fällig. In Waldhilsbach kostet die Betreuung bis 14 Uhr künftig 117 Euro.

Die flexible Nachmittagsbetreuung in Neckargemünd von 12.30 bis 16 Uhr kostet nun 157 Euro und von 13.20 bis 16 Uhr nun 123 Euro. In Dilsberg müssen Eltern für diese Betreuungsform von 14 bis 16 Uhr nun 89 Euro bezahlen.

Der Hortplatz an der Grundschule in Neckargemünd kostet nun bei einer Betreuung von 12.30 bis 17.30 Uhr 218 Euro und von 13.20 bis 17.30 Uhr 183 Euro. Für die Ferienbetreuung in Neckargemünd sind nun 21 Euro pro Tag fällig. Im Hort kostet das Mittagessen an fünf Tagen 67 Euro im Monat, an vier Tagen 54 Euro und an drei Tagen 41 Euro. Ohne Subvention durch die Stadt würde jede Mahlzeit etwa 30 Cent teurer sein.

Thomas Schwenk (Grüne) sagte, dass es in Baden-Württemberg bereits 500 Ganztagesgrundschulen gebe. Die Stadt müsse hier mit dem Leiter der Neckargemünder Grundschule ins Gespräch kommen. "Die Eltern zahlen viel Geld für wenig Betreuungszeit", meinte Anne von Reumont (CDU). "Die Preise sind zu hoch." Diese seien aber kalkuliert, entgegnete Bürgermeister Frank Volk: "Es handelt sich zudem um ein freiwilliges Angebot." Immerhin 40 Prozent der Kosten würden vom Steuerzahler gedeckt. "Ich kann die Einwände zwar nachvollziehen, teile sie aber nicht", meinte Volk.