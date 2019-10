Neckargemünd. (cm) Die Ampelanlage an der B 5 in Höhe des Profi-Baumarktes hat die Wartungsarbeiten am Hollmuth-Tunnel am Donnerstag offenbar nicht so gut vertragen: Kurz nach 16 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass mehrere Ampeln auf „Dauerrot“ stehen. Augenzeugen beobachteten, dass zahlreiche Autofahrer einfach über die rote Ampel gefahren seien. Die Straßenmeisterei musste die Anlage neu starten. Gegen 16.45 Uhr war das Problem behoben. Laut Polizei ist die Ursache unklar, es gab keinen Unfall.