Das Rathaus in Neckargemünd. Symbolfoto: Reinhard Lask

Neckargemünd. (cm) Was die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) wirklich an der Haushalts-, Kassen- und Rechnungsführung der Stadt in den Jahren 2008 bis 2012 zu beanstanden hatte, wird wohl für immer ein Geheimnis bleiben. Anderthalb Monate hatten die Prüfer im Sommer 2014 die städtischen Finanzen auseinandergenommen, im Frühjahr 2017 wurde der Gemeinderat über die "Feststellungen" informiert.

Wirklich erhellend war dies damals allerdings nicht, denn der Gemeinderat erhielt aus Datenschutzgründen nur eine Kurzfassung des Berichts. "Im Großen und Ganzen nix Dramatisches", hatte Bürgermeister Frank Volk damals betont. Nun, fünf Jahre nach der Prüfung, war diese erneut Thema im Gemeinderat - mit ähnlich erhellendem Ergebnis wie vor zwei Jahren.

"Nachdem zu Prüfungsfeststellungen ergänzend Stellung zu nehmen war, hat die Rechtsaufsichtsbehörde - das Kommunalrechtsamt des Landratsamtes Rhein-Neckar-Kreis - im Einvernehmen mit der GPA mit Schreiben vom 9. November 2018 bestätigt, dass die festgestellten Anstände erledigt sind oder aufgrund der Zusagen der Verwaltung als erledigt gelten", hieß es in der Sitzungsvorlage für die Stadträte.

Es gab allerdings eine Ausnahme: "Bezüglich des Stiftungsvermögens der Hanna-Weis-Stiftung steht die Endabrechnung der Erbschaft seitens des Testamentsvollstreckers noch aus." Die Rechtsaufsichtsbehörde erklärte das Prüfungsverfahren nun dennoch für abgeschlossen.

"Alles erledigt", kommentierte Fachbereichsleiter Daniel Möhrle lediglich. Und der Gemeinderat? Der war über den Abschluss der Prüfung lediglich zu "unterrichten" und nahm diese zur Kenntnis. Ohne Nachfragen.