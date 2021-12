Von Sabrina Lehr

Neckargemünd-Mückenloch. 95 von 100 Punkten: Dieses Ergebnis in der Abschlussprüfung zum Karosserie- und Fahrzeugmechaniker ist das beste, das ein Auszubildender dieses Berufs 2021 erreicht hat. Bundesweit. Gesetzt wurde die Duftmarke schon zu Beginn des Jahres – und zwar von einem Neckargemünder. Alexander Stieg aus Mückenloch ist von der Industrie- und Handelskammer (IHK) als bundes- und somit auch landesbester Azubi seines Ausbildungsberufs ausgezeichnet worden.

"Stolz" sei er gewesen, als die IHK ihm im November per E-Mail die frohe Kunde mitteilte, berichtet der 24-Jährige. Zu diesem Zeitpunkt lag der letzte Prüfungsteil gute neun Monate zurück, da Alexander Stieg zu den Absolventen des Winter-Prüfungsjahrgangs gehörte. Weil aber in die Auswertung des Jahresbesten auch die Ergebnisse der Sommerprüflinge einfließen, dauerte es fast bis Ende des Jahres, bis der Mückenlocher seine Auszeichnung in den Händen hielt. Beziehungsweise aus dem Briefkasten zog. Der Pandemie wegen wurden Urkunde und Trophäe nicht in feierlichem Rahmen in Berlin verliehen, sondern per Post versendet. "Das kann man nicht ändern. Ich freue mich trotzdem, dass ich es geschafft habe", nimmt der Mitarbeiter der Mannheimer Mercedes-Benz-Niederlassung – Stiegs Ausbildungsbetrieb – es locker. Trophäe und Urkunde stehen nun gut sichtbar an seinem Schreibtisch. "Das ist eine schöne Erinnerung, dass man geschafft hat, was nicht jeder schafft", findet der junge Mann.

Zum Erfolg verholfen hat ihm indes ein sogenanntes Kniestück – ein rechtwinklig gebogenes Rohr, das in Autos verbaut wird. Dieses Teil war es nämlich, das es in der praktischen Abschlussprüfung herzustellen galt. "Man bekommt da Blech, Stahl und eine technische Zeichnung hingelegt und gesagt ,Mach!’", erinnert sich Stieg. Acht Stunden hatte er Zeit, das Metall auf die korrekte Größe zu bringen, zu schweißen, zu schrauben und zu nieten. Mit Erfolg: "Es hat wohl einen guten Eindruck gemacht", sagt er und gibt zu, sich seine Leistung "schlechter vorgestellt" zu haben.

Was sich der Absolvent der Realschule Neckargemünd und der Wieblinger Carl-Bosch-Schule dagegen stets sehr gut vorstellen konnte, war seine berufliche Tätigkeit: "Ich war schon immer praktisch veranlagt und hatte Spaß an der Arbeit mit Fahrzeugen", sagt er. Mit 14 Jahren habe er begonnen, seinem Vater bei Arbeiten an dessen Auto zu unterstützen. Aus dem Reifenwechsel wurden kleinere Reparaturen und schließlich Restaurierungen an eigenen Fahrzeugen. Und aus dem Inhaber der technischen Fachholschulreife wurde nach dem Besuch einer Ausbildungsmesse und einem mehrstufigen Bewerbungsprozedere der erfolgreiche Mercedes-Azubi. Was ihm an seiner Arbeit gefiel, bei der er unter anderem Unfallfahrzeuge wieder in Stand setzte? "Man sieht am Ende des Tages, was man geschafft hat."

Während er privat den Fahrzeugen treu geblieben ist – aktuell baut er einen alten Bus der örtlichen DLRG zum Wohnmobil um – arbeitet Stieg derzeit übrigens nicht mehr in seinem Ausbildungsberuf. Eine entsprechende Stelle war Corona-bedingt gestrichen worden, sodass er nun als Verkäufer im Teile- und Zubehörbereich tätig ist. "Das ist ein Job, der mir Spaß macht, weil ich immer noch eine Bindung zu Fahrzeugen habe", sagt der DLRG-Schwimmer aber und ergänzt. "Meine Chefin ist außerdem glücklich, dass jemand aus der Praxis da ist."