Neckargemünd. (cm) "Wir sind jetzt schon so weit gekommen, dass wir das auch noch schaffen", sagt Ilka Schlüchtermann. Bei den Bemühungen, zwei abgeschobenen Mazedoniern eine möglichst schnelle Rückkehr nach Neckargemünd zu ermöglichen, steht der lokale Asylkreis inzwischen kurz vor dem Durchbruch. Dessen Mitglieder Ilka Schlüchtermann und Petra Groesser kämpfen seit Monaten für eine Verkürzung der Einreisesperre, die nach einer Abschiebung drei Jahre beträgt. Das Ziel scheint nun zum Greifen nah.

Zur Erinnerung: Amela Memedi und Haris Kalburi waren im vergangenen November nach vier Jahren als Flüchtlinge in Deutschland abgeschoben worden. Zuletzt hatten sie sogar in einer Wohnung in Neckargemünd gelebt, die sie selbst bezahlten. Der abgelehnte Asylantrag hatte besonders für Wirbel gesorgt, da die 28-Jährige ausgebildete Krankenschwester ist und damit einen hierzulande gefragten Beruf ausübt. Der Vorstoß der Landesregierung, Flüchtlinge, die eine Ausbildung im Pflegebereich absolvieren, nicht abzuschieben, kam für sie zu spät. Denn ihre Ausbildung war schon in Mazedonien abgeschlossen. Sie wurde in Deutschland anerkannt.

Um den Jahreswechsel hatten Ilka Schlüchtermann und Petra Groesser ihre Freunde in Mazedonien besucht. Ihre Erkenntnis: "Drei Jahre halten Amela und Haris nicht durch." Denn als Roma seien sie benachteiligt und finden beispielsweise keine Arbeit. In Deutschland hatten beide zuletzt eine Arbeitsstelle: Haris arbeitete in Vollzeit bei "Rudis Radladen" in Neckargemünd als Zweiradmechaniker, Amela absolvierte ein Praktikum im Heidelberger Bethanien-Krankenhaus, das sie einstellen wollte - es fehlte aber die Arbeitserlaubnis. Beide könnten dort wieder anfangen.

Das Problem: Wegen der Abschiebung dürfen die Mazedonier erst nach drei Jahren wieder legal als "Arbeitsmigranten" nach Deutschland zurückkehren. Petra Groesser und Ilka Schlüchtermann sammelten in den vergangenen Monaten Berichte über die beiden ehemaligen Flüchtlinge, holten Schreiben der früheren Arbeitgeber ein und reichten diese beim Landratsamt in Heidelberg ein - alles in der Hoffnung, dass es doch einen Ermessensspielraum gibt.

Nun zeigen die Bemühungen Wirkung: Laut Schlüchtermann will das Landratsamt beim übergeordneten Regierungspräsidium in Karlsruhe eine Verkürzung der Einreisesperre auf zwölf Monate beantragen - zehn Monate wären es bei freiwilliger Ausreise gewesen. Diese Nachricht hätten Amela und Haris mit leuchtenden Augen aufgenommen.

Als Voraussetzung, dass nun auch noch das Regierungspräsidium zustimmt, müssten jedoch bis Ende April erst die Abschiebekosten bezahlt werden. "Da Amela und Haris als Roma in Mazedonien keine Arbeit finden können", so Schlüchtermann, "liegt es an uns - also an Neckargemünd - die Kosten für die Abschiebung aufzubringen: immerhin 2700 Euro pro Person für Flug und Polizeieinsatz."

Deshalb hat das ökumenische Kirchenzentrum Arche, bei dem der Asylkreis angegliedert ist, über die Internetseite mit der Adresse www.asylkreis-neckargemuend.de eine Spendenaktion mit einem eigenen Konto gestartet. Schlüchtermann und Groesser hoffen: "Wenn jeder Neckargemünder nur 50 Cent spendet, würde es schon reichen."