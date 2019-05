Neckargemünd. (cm) In der Nähe des städtischen Friedhofes am Stadtausgang Richtung Bammental hat sich am heutigen Montag gegen 9.30 Uhr ein Fahrzeug des städtischen Bauhofes die Ölwanne aufgerissen - was vom Fahrer nicht bemerkt wurde. Die Folge war eine Ölspur, die sich über die Bundesstraße B45 und durch den Hollmuth-Tunnel bis zum städtischen Bauhof in der Julius-Menzer-Straße zog.

Nach Angaben der Stadt lief die größte Ölmenge gleich an der Bahnunterführung beim Friedhof aus, weil der Wagen dort länger an der roten Ampel stand. Die Unterführung wurde von Stadt, Feuerwehr und Polizei gesperrt. So wurde verhindert, dass Autos das Öl weiter auf die stark befahrene B45 verteilten. Die Verschmutzung der B45 und der Fahrbahn im Tunnel hielt sich deshalb auch in Grenzen. An der Tunnelausfahrt wiederum lief wieder eine größere Ölmenge aus, weil das Fahrzeug dort länger an der nächsten roten Ampel stand.

Nach Angaben der Stadt liefen insgesamt drei Liter Öl aus. Als das leckgeschlagene Fahrzeug am Bauhof ankam, leuchtete die Ölwarnleuchte auf, weil ein kritischer Ölstand erreicht war. Da war die Ölspur aber schon etwa einen Kilometer lang. Eine Fachfirma übernahm die Reinigung der Fahrbahn.