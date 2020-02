So wie hier an der Landesstraße L 534 zwischen Heidelberg-Ziegelhausen und Kleingemünd sieht es aus, wenn Wildschweine zu Besuch waren. Foto: Alex

Neckargemünd. (cm) Die Wildschweine im Kleingemünder Naturschutzgebiet werden zum Dauerthema. Auch in der Bürgerfragestunde des Gemeinderates wurden sie angesprochen. Die Eigentümerin eines Grundstücks meldete sich erneut zu Wort und beklagte, dass der Boden inzwischen so von Wildschweinen umgepflügt sei, dass man darauf nicht einmal mehr eine Leiter zum Schneiden der Bäume aufstellen könne. Sie wollte wissen, was die Stadt gegen die Probleme tut. Bürgermeister Frank Volk berichtete von einem Treffen mit dem Kreisjagdamt auf den Streuobstwiesen. Die Runde habe beschlossen, sich an das Regierungspräsidium in Karlsruhe zu wenden, das für das Naturschutzgebiet eigentlich zuständig ist. "Wir fragen aber noch einmal nach", versprach Volk.

Bekanntlich wüten seit Längerem auch hessische Wildschweine im badischen Neubaugebiet, das an der Landesgrenze liegt. Bürgermeister Volk hatte in der Vergangenheit immer wieder beklagt, dass das für die Pflege des Gebiets zuständige Regierungspräsidium nicht handele. Dadurch bilden sich zum Beispiel Brombeerhecken, die als Unterschlupf für die Wildschweine dienen. Ein weiteres Problem ist, dass das Jagen in dem Gebiet kaum möglich ist, da bis spät in der Nacht Jogger und Mountainbiker sowie Spaziergänger mit Hunden unterwegs sind.