Paris/Neckargemünd. (dpa) Für die Benennung eines Sterns und eines Exoplaneten aus dem Sternbild Giraffe hat sich ein Schüler-Vorschlag aus Neckargemünd durchgesetzt. Wie die Internationale Astronomische Union (IAU) am Dienstag in Paris berichtete, werde der Exoplanet HD 32518b nun unter dem Namen "Neri" seinen Stern "Mago" umkreisen.

Dass Exoplaneten - also Planeten, die einen anderen Stern umkreisen als die Sonne - neben der Katalognummer einen solchen Namen bekommen, ist der IAU zufolge äußerst selten. Neben Deutschland durften auch zahlreiche andere Länder je einen Exoplaneten und dessen Stern benennen. Für Irland seien beispielsweise die Hundenamen "Bran" und "Tuiren" aus einer alten irischen Legende zum Zuge gekommen.

Die Idee für Deutschland kam von einem Physikkurs eines Gymnasiums in Neckargemünd. Mago ist der Name eines äthiopischen Nationalparks, der auch dem Schutz von Giraffen dient, Neri ist ein Fluss in dem Nationalpark.

Menschen in Deutschland durften über einige ausgewählte Vorschläge online abstimmen, die Idee aus dem Südwesten setzte sich durch. Grundschüler aus der rheinland-pfälzischen Stadt Simmern (Hunsrück) wünschten sich etwa, dass der Planet "Rosenrot" den Stern "Schneeweißchen" umkreist.

Planet und Stern trugen bisher lediglich eine Katalognummer - HD 32518 als Kennung für den Stern, HD 32518b für seinen Planeten. HD 32518 ist etwa 400 Lichtjahre von der Erde entfernt und etwa zehn Mal so groß wie die Sonne. Er liegt am Himmel in der Nähe des Polarsterns.

Update: Dienstag, 17. Dezember 2019, 11.45 Uhr

Köln/Heidelberg. (dpa/my) Die Deutschen dürfen einem fernen Exoplaneten und seinem Stern einen Namen geben: Ab sofort können alle Menschen, die in Deutschland wohnen oder eine deutsche Schule im Ausland besuchen, im Internet über fünf vorab ausgewählte Namensvorschläge abstimmen, wie die Initiatoren am Dienstag mitteilten. Die Online-Abstimmung auf exoplanet-benennen.de läuft noch bis zum 14. November.

In einem ersten Schritt hatten Schulklassen, Kindergartengruppen und amateurastronomische Vereinigungen bis zum 20. September insgesamt 264 Namensvorschläge für die beiden Himmelskörper am nördlichen Sternhimmel eingereicht. Eine sechsköpfige Forscherjury wählte dann die nun zur Abstimmung stehenden fünf Vorschläge aus.

"Die Auswahl der letzten fünf Namen, über die jetzt abgestimmt wird, ist uns nicht leicht gefallen - es waren eine ganze Reihe fantasievoller und schöner Namen dabei", so die Jury.

Benannt werden ein Planet mit rund dreifacher Jupiter-Masse und sein roter Riesenstern im eher unscheinbaren Sternbild Giraffe unweit des Polarsterns. Der Planet umkreist seinen Stern alle 157,5 Tage. Der rote Riese hat etwa dieselbe Masse wie unsere Sonne, aber einen zehnmal größeren Durchmesser.

Der Stern ist mit dem Fernglas und für sehr geübte Beobachter unter besten Bedingungen auch mit bloßem Auge sichtbar. Bislang tragen die beiden Himmelskörper lediglich wenig poetische Katalognummern. Das wird sich nun ändern, wie ein Blick auf die fünf Namenskandidaten zeigt.

Denn die ausgewählten Namenspaare lauten: Planet Reticulata umkreist Stern Peralta, Planet Neri umkreist Stern Mago, Planet Rosenrot umkreist Stern Schneeweißchen, Planet Pioneer umkreist Stern Voyager und Planet Gulliver umkreist Stern Brobdingnag.

Der Vorschlag Neri/Mago stammt aus der Astronomiegruppe des Max-Born- Gymnasiums in Neckargemünd. Mago ist der Name eines äthiopischen Nationalparks, der auch dem Schutz von Giraffen dient, Neri ist ein Fluss in dem Nationalpark. Motiviert wurden die Neckargemünder Schüler von der Lehrerin und Leiterin der Astronomiegruppe, Inge Thiering. Diese hatte bereits 2009 den 1. Preis im Lehrerwettbewerb "Sternstunden für Ihre Schüler" erhalten und bekam 2017 die Gelegenheit, bei Sofia-Flügen der Nasa mit in die sogenannte Stratosphäre zu fliegen.

Anlass der aktuellen Benennungsaktion ist das hundertjährige Bestehen der Internationalen Astronomischen Union IAU. Dass Exoplaneten um ferne Sterne einen echten Namen erhalten, ist äußerst selten. Bislang gab es eine solche Aktion erst einmal, nämlich im Jahr 2015.

Ein Namensvorschlag aus Deutschland wurde damals nicht ausgewählt. In diesem Jahr hat Deutschland dagegen einen "eigenen" Planeten plus Stern zur Namensgebung.

Info: Die Exoplanetenbenennung findet im Rahmen der weltweiten IAU-Aktion "NameExoWorlds" statt. Kooperationspartner in Deutschland sind das Haus der Astronomie und das Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg sowie das Schwerpunktprogramm SPP-1992 "Exoplanet Diversity" der Deutschen Forschungsgemeinschaft.