Nicht nur in Heidelberg, sondern auch in Eppelheim gab’s am Samstagabend ein spektakuläres Feuerwerk. Foto: Geschwill

Von Sabine Geschwill

Eppelheim. Ein feuriges Spektakel gab’s am Samstagabend nicht nur bei der Schlossbeleuchtung in Heidelberg, sondern auch in Eppelheim. Egal, wo der Eppelheimer Carneval Club (ECC) seine Festzelte aufbaut und seinen Aktiven das Feld überlässt, sind Unterhaltung, Gemütlichkeit, Frohsinn und gute Verköstigung garantiert. Bestes Beispiel war am Wochenende das zweitägige Sommerfest "Närrische Sommerlichter" der Fastnachter mit Familienprogramm und Partygarantie.

Den Vereinsaktiven gelang es zum wiederholten Mal, mit Zelten, Festbühne, Illuminationen und viel Programm den tristen Vorplatz der Rhein-Neckar-Halle in ein Festgelände mit toller Partyatmosphäre zu verwandeln und "Unterhaltung für alle" anzubieten. Nur die Regenschauer störten.

"Wir sind glücklich, dass trotz des Regens so viele Leute gekommen sind", freute sich Sitzungspräsident Jens Schneider. Im vergangenen Jahr hatte der ECC erstmals zu einem Sommerfest eingeladen. "Die Premiere kam bei allen super an und für uns war klar, dass wir das noch mal machen", erklärte Schneider. "Wir wollen uns als Verein künftig noch mehr am Veranstaltungsleben der Stadt beteiligen und mit unseren Veranstaltungen unseren Beitrag zur Aufwertung leisten", verdeutlicht der Sitzungspräsident.

Erklärtes Ziel der Karnevalisten ist es, in der Stadt für Gemeinschaft und Geselligkeit zu sorgen und Unterhaltung zu bieten - und zwar das ganze Jahr hindurch mit attraktiven Veranstaltungsformaten. Die Sommerlichter tragen ihren Teil zur neuen Ausrichtung des Vereins bei, genauso wie die Beteiligung an der Kerwe, die neue Form des Rathaussturms, die deutlich aufgewerteten Ordensbälle und Prunksitzungen sowie die Neuauflage des Kinderfaschings und der Bombenerfolg der "Närrischen Straßenbahn".

Für die zweite Auflage der "Närrischen Sommerlichter" hatte sich die Vorstandschaft ein Programm einfallen lassen, bei dem jede Generation auf ihre Kosten kam. Speis und Trank, Musik und Spaß, Feuerzauber und Illuminationen lockten am Wochenende auf das Gelände an der Rhein-Neckar-Halle. Am Samstagnachmittag standen vor allem die Kinder im Mittelpunkt. Neben einer großen Hüpfburg zum Austoben kümmerte sich die Gardeabteilung des ECC mit Kinderschminken, Tanzangeboten und weiteren kreativen Aktionen um den Nachwuchs.

Beim energiegeladenen Auftritt der noch jungen Partyband "Touch" waren Tanzen und Mitsingen angesagt. Foto: Geschwill

Abends stand Musik auf dem Programm. Erst spielte das Akustik-Duo mit Steffen und Santina auf. Dann war die Partyband "Touch" dran und drückte beim Publikum gleich auf den Partyknopf. Tanzen und Mitsingen waren angesagt. Auf die Frage von Sängerin Tina "Wie schaut’s aus Eppelheim? Geht’s euch gut?" schallte der Band ein freudiges "Ja" entgegen. Also konnten Tina, Sascha, Marcel, Paul, Martin, Manni und Frank am Mischpult guten Gewissens Gas geben und das Partyvolk bis in die Nacht in Bewegung halten. Die Band, die sich erst im vergangenen Jahr gegründet hatte, spielte, was die Gäste hören wollten. Die Liste der Lieder war lang und gespickt mit Hits aus Rock und Pop: Das Angebot reichte von A wie "Angels" von Robbie Williams bis Z wie "Zombie" von "The Cranberries".

Die Feuerkünstlergruppe "Feuerplanet" brachte die Zuschauer zum Staunen. Foto: Geschwill

In den beiden Spielpausen kam keine Langeweile auf: Passend zum Motto "Sommerlichter" gab es am späteren Abend mit Feuershow und Feuerwerk echte Knaller. Bewundernde "Ahs" und "Ohs" waren garantiert. Die Feuerkünstlergruppe "Feuerplanet" brachte mit ihren Feuerschluckern, Feuerspuckern und Feuerjonglagen die Zuschauer im Dunkeln zum Dauerstaunen. Als Zugabe gab es eine feurige Spielszene.

Dass Eppelheim am Samstag gut auf die Heidelberger Schlossbeleuchtung verzichten konnte, zeigte das fantastisch und genial mit Musik unterlegte Feuerwerk, das den Abendhimmel im angrenzenden Schulgelände zum Leuchten brachte. Acht Minuten dauerte das von Alexander Stuntz von AC Eventtechnik ausgetüftelte Spektakel mit effektvollen Farbraketen und viel Glitzerregen. Neben dem großen Programm versorgte der ECC seine Gäste mit Leckereien.

Der Sonntag startete als gemütlicher Familientag mit Frühschoppen und Weißwurstfrühstück. Für die Musik zuständig: die Band "Silverspoon" mit Michael Kreutzfeldt, Joachim Burck, Andreas Vonhoff und Backgroundsängerin Connie Veit. Sie reisen mit ihren Liedern durch die Rockgeschichte, beginnend in den 1960er Jahren. Am Nachmittag stand mit den Musik-Komödianten von "Three & a half Trombones" ein besonderer Augen- und Ohrenschmaus auf dem Programm. Sie sollten das Publikum auf die Prunksitzung im Februar vorbereiten.

Wie mitgeteilt wurde, werden die Einnahmen des Fests der Nachwuchsarbeit des ECC zu Gute kommen. Außerdem sollen sie in die neuen Veranstaltungsformate des Vereins investiert werden.