Mit einem Großaufgebot war die Feuerwehr am Samstag in der Almstraße vor Ort. Foto: Priebe

Neckargemünd-Mückenloch. (lew) In Zeiten der Not, gerade so kurz vor Weihnachten, zeigt sich die Mückenlocher Dorfgemeinschaft solidarisch. Nachdem am späten Samstagabend in seinem Wohnhaus in der Almstraße ein Feuer ausgebrochen war, ist der 63-jährige Franz M. wohnsitzlos. Das Haus gilt nach dem Brand als unbewohnbar, der Bewohner ist wie berichtet vorerst bei Nachbarn untergekommen.

Doch die Solidarität der Mückenlocher reicht noch weiter. Über das – in diesem Fall auch dem Wortsinn nach – soziale Netzwerk Facebook wurde in Windeseile eine Spendenaktion für den 63-Jährigen auf die Beine gestellt. Initiator ist der Mückenlocher Thomas Suchomel. Im Gespräch mit der RNZ erzählt der 39-Jährige, dass er Franz M. bereits seit etwa 25 Jahren kenne – und zwar als jemanden, der immer für andere da sei.

Lokale Bekanntheit habe sich der Musikschullehrer erworben, indem er mit seiner Gitarre auf dem Dorfplatz oder bei Veranstaltungen des örtlichen BSC Mückenloch aufgetreten sei. Auch sein Auto, ein "lindgrüner Uralt-Käfer", so ist es von Ortsvorsteher Joachim Bergsträsser zu erfahren, ist im Ort bekannt wie der sprichwörtliche bunte Hund. Laut Polizeisprecher Dieter Klumpp ist der Brand auf eine Unachtsamkeit des Bewohners im Umgang mit brennenden Zigaretten oder Kerzen zurückzuführen.

Ziel der Spendenaktion ist es nun, Soforthilfe für den Musikschullehrer zu leisten. Oder wie es Thomas Suchomel ausdrückt: "unserem lieben Franz ein wenig finanziell unter die Arme zu greifen". Und die Mückenlocher ließen sich nicht lange bitten. Suchomel hatte als Spendenziel zunächst 1000 Euro ausgegeben.

Bereits nach wenigen Stunden lag die Spendensumme bereits bei knapp 1300 Euro, sodass der 39-Jährige das Spendenziel zunächst auf 2000 Euro und inzwischen sogar auf 4000 Euro erhöhte. Gestern Abend hatten 58 Menschen gespendet, insgesamt 3200 Euro.

"Mit so einer Resonanz hätte ich nicht gerechnet", zeigt sich Suchomel gleichzeitig erfreut wie überrascht. Weitere 250 Euro spendeten die Besucher beim Weihnachtskonzert des Kirchenchors in der evangelischen Kirche.