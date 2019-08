Eppelheim. (pol/van) Nach dem Vorfall am Sonntag, bei dem eine 18-Jährige von einem Mann sexuell belästigt wurde, ist ein zweiter Fall ans Licht gekommen. Die Täterbeschreibung ist ähnlich. Das berichtet die Polizei.

Eine 20-Jährige war am Montagabend gegen 20.15 Uhr in der Wasserturmstraße unterwegs gewesen, als sie plötzlich ein unbekannter Mann von hinten an die Brust fasste. Der Täter flüchtete gleich darauf mit einem Fahrrad. Nur kurze Zeit später sah die junge Frau den Mann erneut im Bereich der Rudolf-Wild-Halle. Als der Täter dies bemerkte, flüchtete er weiter in Richtung Adalbert-Stifter-Straße.

Wie die Beamten berichten, ähnelt sich die Täterbeschreibung mit der des zweiten Vorfalls am Sonntag in Eppelheim. Der gesuchte Mann soll zwischen 17 und 25 Jahre alt, 1,70 bis 1,85 Meter groß und schlank sein. Er soll einen dunklen Teint und ein "indisches Erscheinungsbild" haben. Er trug nach Angaben der Zeugin eine ältere, dunkle Basecap, ein rotes T-Shirt, eine kurze, dunkle Hose, einen dunklen Rucksack sowie neongelbe Sneaker. Der Mann war mit einem dunkelblauen Mountainbike mit weißen Schriftzügen unterwegs. Es könnte sich um ein Jugendfahrrad handeln, so die Polizei weiter.

Hinweise gehen an die Rufnummer 0621/174-4444 der Kriminalpolizei.