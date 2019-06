Neckargemünd. (lew) Einen Tage nach dem Brand einer Dachgeschosswohnung in der Bahnhofstraße sind die Brandexperten weiter auf der Suche nach der genauen Ursache für das Feuer. Das erklärte Polizeisprecher Christoph Kunkel am Montag auf Nachfrage der RNZ. Wie berichtet hatte die Feuerwehr den 47 Jahre alten Bewohner am Samstagabend erst in allerletzter Minute vom Balkon seiner brennenden Wohnung retten können. Zu seinem Gesundheitszustand wollte sich der Polizeisprecher nicht äußern. Bekannt ist lediglich, dass der Mann mit schweren Verletzungen in die BG Unfallklinik in Ludwigshafen eingeliefert wurde.

Im Netz sorgte derweil die Aussage einer Nachbarin, der zufolge sie die allgemeine Notrufnummer 112 gewählt und niemand abgenommen habe, für Diskussion.

Die RNZ hakte deshalb bei Kreisbrandmeister Udo Dentz nach. Er nimmt seine Kollegen in der Leitstelle in Ladenburg in Schutz: "Innerhalb von vier Minuten sind zwölf Notrufe eingegangen." Den sieben Mitarbeitern, die am Samstag Dienst hatten, sei es nicht möglich gewesen, auf dieses erhöhte Notrufaufkommen schneller zu reagieren. Es brauche schlicht Zeit, um den einzelnen Anrufer abzufragen. In zwei Fällen sei bereits nach etwa 20 Sekunden wieder aufgelegt worden.

Dentz empfiehlt in der Leitung zu bleiben: "Es geht auf jeden Fall jemand dran." Bürgermeister Frank Volk betont: "Die Feuerwehr Neckargemünd war bereits weniger als sechs Minuten nach Erstalarmierung in Anfahrt. Wenn viele gleichzeitig die 112 anrufen, dann kommt nicht jeder durch. Hauptsache ist: Einer kommt durch!"