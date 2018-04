Von Karin Katzenberger-Ruf

Neckarsteinach-Neckarhausen. Ein Mega-Motorrad-Wochenende kündigt sich an und Eduard Biller ist bereit. Er hat seinen Biker-Treff "Motor Café Point" an der Bundesstraße 45 in Neckarhausen schon seit 9 Uhr geöffnet. Die Gäste, die bei ihm einkehren, kennen den Wirt besser als "Eddi Edelstahl". Der entsprechende Schriftzug - natürlich in Edelstahl - hängt im Gastraum. Den klingenden Namen hat sich der gebürtige Konstanzer selbst gegeben - und der ist Programm.

Eddi ist von Beruf Metallbauer. In Mannheim hatte er früher eine Werkstatt, wo er auch Theken für die Gastronomie baute. Sein handwerkliches Geschick hat er aber seit vielen Jahren in den Dienst von Bikern gestellt. Seit er 16 ist, schlägt sein Herz für Motorräder. Wie alt er heute ist, verrät er übrigens nicht. Da sagt er nur: "Habe ich vergessen."

Das "Motor Café Point" in Neckarhausen ist seit zehn Jahren sein Zuhause. Zudem war Eddi 17 Jahre lang Inhaber des "Hill up" in Hesseneck-Kailbach, jener Gemeinde die inzwischen zur neu gegründeten Stadt Oberzent gehört. Nachdem die "Rennstrecke" am Krähberg zwischen Hetzbach und Kailbach für Motorräder gesperrt worden war, stand er praktisch vor dem Aus.

Mit seinem "Motor Café Point" - an dem auch gern mal S-Bahn-Reisende und Autofahrer Station machen - hauchte er vor zehn Jahren dem Anwesen in der Burgenstraße neues Leben ein. Dieses war zwei Jahre lang leer gestanden, dann griff Eddi zu. Das Anwesen war seit Alters her ein Gasthaus, Eddi machte daraus mit viel Liebe zum Detail und handwerklichem Geschick eine Wohlfühloase für Biker.

Ausrangierte Verkehrsschilder und eine alte Zapfsäule gehören zur Dekoration in der guten Stube, die stählernen Geländer auf dem Außengelände sind Marke Eigenbau. Genauso wie das Schild "Bitte 1 Minute warten". Dazu Fahrzeuge im Miniaturformat, an den Wänden hängen Bilder von Oldtimern und Fotos von Motorradfahrerinnen, die schon einen Stopp in Neckarhausen eingelegt haben. Die "schwere Maschine" im Eingangsbereich zu seinem Café hat Eddi selbst aus einem Motorblock und Teilen vom Schrottplatz zusammengeschraubt. Einige Teile dafür hat er auch bei der Schraubermesse "Veterama" in Mannheim gefunden, wo es ihn immer wieder hinzieht.

Die Kuchentheke ist derweil für das Wochenende gut gefüllt, die Kaffeemaschine läuft, Pizza und Flammkuchen sind schnell in den Ofen geschoben. Kühle Getränke - bevorzugt alkoholfreies Bier - sind in Selbstbedienung erhältlich. Auch die Öffnungszeiten sind an die Motorradfahrer angepasst: Bis Oktober ist von freitags bis sonntags ab 9 Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit geöffnet - oder so lange Gäste da sind.

Was man von außen kaum vermutet: Zum Neckar hin gibt es eine Terrasse mit herrlichem Ausblick. Der Weg dorthin führt die Treppe hoch und an ehemaligen Gästezimmern vorbei. Eddis Traum wäre es, an der östlichen Front eine weitere Terrasse zu errichten und mit der südlichen zu verbinden. Im Idealfall würde er auch gern wieder Übernachtungsmöglichkeiten anbieten.

Doch ihm fehlt das Geld, um eine solche Baumaßnahme zu finanzieren. Der Biker-Treff in Neckarhausen liegt nun einmal eher in Randlage. Motorradfahrer, die aus der Rheinebene kommen, machen dort meistens noch keine Rast, aus der anderen Richtung liegt der Ort nicht unbedingt auf der Strecke. Ein verregnetes Wochenende bedeutet: Einnahmen gleich null. Doch darüber muss sich Eddi heute und morgen keine Sorgen machen: Die Wetterfrösche haben perfektes Biker-Wetter vorausgesagt.