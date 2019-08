Region Heidelberg. (aham/bmi/cm) Die Europäische Union hat der weltweiten Plastikschwemme den Kampf angesagt. Dabei hat sie auch die Kunstrasenfelder ins Visier genommen: Denn auf ihnen kommt ein Gummigranulat zum Einsatz, das durch die Sportschuhe weit übers Spielfeld hinaus getragen wird. Und eben dieses Granulat soll ab 2022 verboten sein. Doch was sagen die Vereine in der Region dazu? Die RNZ hat nachgefragt.

> Beim VfB Leimen ist man in Habacht-Stellung. "Ich habe in der RNZ davon gelesen und war genauso überrascht wie alle", berichtet der Erste Vorsitzende Kai-Uwe Kalischko. Nachdem der erste Schock verdaut war, hat er den Planer angerufen. Denn der VfB hat erst vor sechs Jahren für 450.000 Euro einen neuen Kunstrasenplatz gebaut. Dieser sollte eigentlich für die nächsten 20 Jahre halten, so Kalischko. Ob und wie das der Fall sein wird, weiß der 57-Jährige aber noch nicht: "Der Planer ist im Urlaub." Besonders ärgerlich für den Verein: Man hatte sich damals extra für teures grün ummanteltes Granulat entschieden. "Das wird im Vergleich zum schwarzen nicht so heiß und klebt nicht so", erklärt Kalischko. Aber es ist eben trotzdem aus Kunststoff...

> Beim SV Sandhausen trainieren die Profis und Jugendmannschaften auf einem Kunstrasenplatz der Firma Polytan mit schwarzem Granulat aus geschredderten Altreifen. "Das ist handelsüblich und wurde auf vielen Plätzen verwendet", sagt Vereinssprecher Markus Beer. "Wenn dieses so gefährlich sein sollte, wäre es wohl in den vergangenen Jahren nicht auf so vielen Plätzen verwendet worden." Es sei nicht das erste Mal, dass Kunstrasenplätze kritisch beäugt werden. "Wir verlassen uns auf die Hersteller und warten die weitere Entwicklung ab", sagt Beer. "Gegebenenfalls werden wir dann reagieren." Aktuell plant der SV Sandhausen eine umstrittene Erweiterung seines Sportzentrums um zwei Plätze. Einer davon könnte ein Kunstrasenplatz werden.

> Der SV Altneudorf hat erst vor zwei Jahren seinen Kunstrasenplatz von der Firma Polytan erneuern lassen, nachdem der zehn Jahre alte Platz durch ein Hochwasser der angrenzenden Steinach zerstört worden war. Verwendet wurde dabei das grün ummantelte Granulat aus Altreifen. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass das angesichts der Tausenden Plätze in Deutschland schnell verboten wird", sagt der Vereinsvorsitzende Harald Rehberger. "Jetzt machen wir uns da keine Gedanken, sondern warten ab, was sich die Politiker einfallen lassen." Rehberger gibt zu bedenken, dass die früheren Kunstrasenplätze ohne Granulat auch nicht besser für die Umwelt gewesen seien. Denn für die Bespielbarkeit seien Unmengen an Wasser notwendig gewesen.

> Die SpVgg Neckargemünd hat bereits mehrere 10.000 Euro für einen Kunstrasenplatz gesammelt. Bei diesem soll auf Gummigranulat verzichtet werden. "Wir planen mit Kork als natürliche Alternative", berichtet der Zweite Vorsitzende Moritz Endrich. "Dafür braucht es keine Diskussion in der EU - für uns war das sofort klar." Damit sei man auf der sicheren Seite. Die neuerliche Diskussion um Kunstrasenplätze sei für das Spendensammeln aber nicht gerade förderlich, sagt Endrich.

> Der FC Dossenheim spielt und trainiert auf zwei Kunstrasenplätzen mit schwarzem Granulat. Diese sind vor zehn Jahren entstanden. "Für uns ist das natürlich ein Riesen-Thema", sagt Karsten Zimmermann. Der Erste Vorsitzende hat mit seinen Vorstandskollegen bereits getagt, hält aber erst einmal den Ball flach. "Vor ein paar Jahren war der Hype groß, alle sind auf Kunstrasen umgestiegen und jetzt soll alles schlecht sein?", fragt nicht nur er. Zimmermann sieht die Politik in der Pflicht: "Da muss gewaltig was von oben kommen." Wenn der Verein die Kosten tragen müsste, "dann können wir zuschließen".

> Beim FV Nußloch sieht Willi Stapf als Erster Vorsitzender die Diskussion "relativ entspannt". Die Gemeinde hat dem Verein vor neun Jahren einen Kunstrasenplatz finanziert, zudem gibt es noch je einen Rasenplatz zum Spielen und Trainieren. Sollte tatsächlich eine Umrüstung von Nöten sein, werde sich Stapf mit dem Rathaus kurzschließen "Wir haben noch die Gemeinde in der Hinterhand", sagt Stapf. "Viele andere Vereine sind auf sich allein gestellt - wie sollen die das stemmen?"