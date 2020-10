An diesem Weg in Meckesheim ereignete sich der Angriff vor einem Jahr. Foto: Barth

Meckesheim/Sinsheim. (cba) Das Gericht hatte es nicht leicht, zu einem vernünftigen Ergebnis zu kommen. Mehrmals versuchte die Staatsanwältin, dem Mann auf der Anklagebank klar zu machen, dass er, wenn er sich nicht kooperativ zeige, ins Gefängnis wandere: "Die Bewährungsauflagen zieht er nicht durch, Gefängnis ist das Ende vom Lied." Und dieses Lied ist ziemlich lang.

Denn der Angeklagte vor dem Sinsheimer Amtsgericht war kein Unbekannter. Dieses Mal wurde dem 61-Jährigen vorgeworfen, am 17. Oktober 2019 zwei Frauen, die auf einem öffentlichen Feldweg mit ihren Hunden Gassi gingen, mit Pfefferspray verletzt zu haben. Mutter und Tochter führten im Bereich des Krebsbachweges und der Lagerhausstraße ihre Hunde aus, als der Mann die beiden gewarnt haben soll, sein Grundstück als Hundeklo zu benutzen. Er gab selbst zu, mit Giftködern gedroht zu haben. Die ältere der Frauen habe den Namen des Mannes erfragt und die Hand gegen ihn erhoben, gab der Angeklagte an: "Dann hab’ ich ihr eine Ladung gegeben."

Die Geschädigte selbst beschrieb den Vorfall anders: Sie habe den Mann, da dieser seinen Namen nicht verraten habe, mit ihrem Handy fotografieren wollen, um ihn später anzuzeigen. Denn beim Wort Giftköder hätten bei ihr sofort die Alarmglocken geschrillt. Die Tochter gab an, dass sie sich nicht in ein Gespräch mit dem Mann habe einlassen wollen und schnell die Hunde ins Auto in Sicherheit gebracht habe. Als sie ihrer Mutter, die "nur noch geschrien" habe, helfen wollte, sei sie selbst besprüht worden.

Das Geschehen sei von zwei Männern, die bei der Unterführung der B45 im Auto saßen und rauchten, beobachtet worden. Einer der beiden, ein Lobenfelder, erzählte als Zeuge, früher für einen Security-Dienst gearbeitet zu haben. Er glaubte zu wissen: "Das war kein normales Pfefferspray, so wie das gebrannt hat." Auch er habe eine Ladung davon abbekommen, als er den Frauen zu Hilfe geeilt sei. Er sprach von einem "Handgemenge" und sagte: "Aber dass er der Frau gleich Pfefferspray ins Gesicht sprüht, damit hat keiner gerechnet."

Sein 25-jähriger Freund, nun ebenfalls Zeuge, meinte: "Dann sind wir dazwischen gegangen und haben das mal schnell geklärt." Den Angreifer habe er zusammen mit seinem Freund "fixiert, bis die Polizei kam". Die Dose Pfefferspray habe der Angeklagte ins Gebüsch geworfen. Auch war von einer zweiten Dose Pfefferspray die Rede. Die Tochter der Geschädigten gab an, der Mann habe ein zweites Mal abgedrückt, als sich ihre Mutter wieder aufgerappelt habe. Ein Polizist, der den Vorfall aufgenommen hatte, berichtete, der Angeklagte habe angegeben, sich nur verteidigt zu haben und gesagt, es sei Notwehr gewesen.

Der angeklagte Meckesheimer beklagte ausführlich seine finanzielle und gesundheitliche Situation und beschwerte sich vehement über die Hinterlassenschaften von Vierbeinern. Der hinzugezogene Sachverständige, ein Neurologe, bescheinigte ihm eine schizoaffektive Störung. Die Wahnsymptomatik äußere sich darin, dass er sich ständig angegriffen fühle. Der Mediziner sprach von einer "erheblichen Minderung der Steuerungsfähigkeit". Seine "krankhafte seelische Störung" und mangelnde soziale Kompetenz sei beim Angeklagten bereits seit 2004 besonders ausgeprägt. Eine Betreuung im Psychiatrischen Zentrum in Wiesloch oder eine Tagesklinik hielt der Mediziner für eine "wichtige Säule" eines Lösungsansatzes.

Der Angeklagte gab an, monatlich nur 13 Euro zur Verfügung zu haben und jeden Tag in die Suppenküche nach Mannheim zu fahren. Von einer desolaten Situation war die Rede. Bewährungsauflagen sah die Staatsanwältin von vornhinein als gescheitert an, gegen die Geldstrafen aber sträubte sich der Angeklagte ebenfalls. Die Staatsanwältin riet dem 61-Jährigen eindringlich, endlich seine Schallplattensammlung zu verkaufen und damit Geldstrafen zu bezahlen. Der Angeklagte hat mehrere Einträge im Bundeszentralregister. Das Verfahren im vorliegenden Fall wurde eingestellt, dafür in einem anderen Verfahren die Berufung zurückgenommen. Der Angeklagte muss nun 165 Tagessätze zu je zehn Euro zahlen. Das Gericht rang lange nach dieser Lösung.