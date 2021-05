Meckesheim/Sinsheim. (cba) "Sie haben Ihr Leben schlicht nicht im Griff", stellte die Richterin nach der zweieinhalbstündigen Verhandlung im Amtsgericht Sinsheim fest. Der 29-jährige Angeklagte muss nun für ein Jahr und acht Monate ins Gefängnis, Bewährung wurde ihm nicht mehr gestattet. Seine Schuld, gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen zu haben, war sowohl für die Richterin als auch die beiden Schöffen und den Staatsanwalt zweifelsohne nachgewiesen. Der Angeklagte hatte ein Geständnis abgelegt – jedoch erst, nachdem ihn die Richterin in die Enge getrieben hatte.

Der junge Mann war am 10. März 2020 in einem Haus in Meckesheim von der Polizei aufgesucht worden, wo die Beamten 168 Gramm Marihuana fanden. Er hatte bereits vier Einträge im Bundeszentralregister – wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Drogenhandels, unerlaubten Entfernens vom Unfallort, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung.

Mit Schlafproblemen fing es an

Der arbeitslose Angeklagte gab an, sich "autodidaktisch" mit einem Psychologiestudium befasst zu haben. Er hat sein Fachabitur Jahre später nachgeholt, weil er kurz vor der mündlichen Abiturprüfung die Schule verlassen hatte. 2014 war er stationär in klinischer Behandlung. Finanziell unterstützt werde er von seinen Eltern. "Alles ungelöste Probleme", resümierte der Staatsanwalt, der dem Angeklagten zwar eine hohe Intelligenz bescheinigte. Doch er stellte auch fest, dass die an der falschen Stelle verpuffe und der Angeklagte nicht in der Lage sei, sein Fehlverhalten einzusehen.

Auch die Sitzungen bei der Drogenberatung konnten das Urteil nicht abmildern: "Mag sein, dass Sie es interessant finden, über Drogenprobleme zu reden, aber über ihr eigenes reden Sie nicht", so der Vorwurf der Vorsitzenden: "Für Sie sind immer die anderen Schuld."

Der junge Mann gab zu, Cannabis zu rauchen, zu essen und in medizinischer Form auch zu inhalieren. Er rechtfertigte seinen Konsum mit Perspektivlosigkeit, mit "schwierigen Zeiten" und mit Problemen, die er mit den Eltern habe. Er sprach auch von Plänen, einen gemeinnützigen Verein in der Schweiz zu gründen und dort mit dem legalen Handel von cannabishaltigen Produkten künftig sein Einkommen zu verdienen. Selbst sei er zu dem Rauschmittel ursprünglich wegen seiner Schlafprobleme gekommen. Dies habe er zunächst von seiner in der Medizin tätigen Mutter auf Privatrezept verschrieben bekommen, dann wegen Geldmangel selbst beschafft. Später habe Cannabis ihm auch bei seinen psychischen Leiden wie Angststörung und Depression geholfen. Auch seine juristischen Probleme führte er ins Feld. Wo er sich den Stoff beschafft hatte, wollte der junge Mann nicht sagen.

Im Dialog mit der Vorsitzenden schien sich der 29-Jährige mehr und mehr unwohl zu fühlen. Er wollte schließlich nichts mehr sagen. Der Staatsanwalt hatte dafür kein Verständnis.

Drogentest fiel positiv aus

Nicht schlüssig für ihn waren auch die Aussagen des Angeklagten, dass er seit seiner Entlassung aus der Haft im August 2020 kein Medizinal-Cannabis mehr genommen habe. Weil aber ein Drogentest positiv ausgefallen sei, müsse davon ausgegangen werden, dass der Angeklagte lüge, argumentierte der Staatsanwalt. "Aus dem Bericht der Bewährungshelfer ergibt sich, dass der Angeklagte weiter ein großes Interesse an Cannabis hat", sagte die Richterin. Der Angeklagte hatte hingegen behauptet, die Zeit im Gefängnis habe ihn zur Besinnung gebracht. Doch die Richterin glaubte ihm nicht: "Ich verstehe nicht, wie man auf die Idee kommt, dass die Haft Ihre Drogenprobleme geheilt haben soll." Daraufhin schwenkte der junge Mann um, sagte, er habe sich in seinen Aussagen vor Gericht an die Empfehlungen seines Anwaltes gehalten, dem er sich in seiner Marschrichtung "unterworfen" habe. "Ich entschuldige mich für die Respektlosigkeit", ruderte er zurück und wählte eine andere Gangart, mit der er das Gericht aber nicht überzeugen konnte.

Der Verteidiger hingegen sprach von einem "minderschweren Fall", weil es sich bei Marihuana um eine weiche Droge handle, weil sein Mandant ein Geständnis abgelegt hatte und weil dieser bereits Suchtberatung in Anspruch genommen habe. Er plädierte für acht Monate mit Bewährung. Ohne Erfolg.