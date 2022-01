Meckesheim/Mönchzell. (IAH) Auf dem Autoanhänger fest verschnürt oder im Kofferraum verstaut, einfach in der Hand getragen, aufgeladen auf Schubkarren oder Bollerwagen, eingepackt in einen Sack oder an der Spitze gepackt und hinter sich her gezogen – auf ganz verschiedene Weise brachten die Bürger am Samstag ihren Christbaum zu den Sammelstellen. Hier nahmen die Jugendfeuerwehren der Meckesheimer und Mönchzeller Abteilungen die ausgemusterten Weihnachtssymbole gerne an. Sie halfen, die stacheligen Gewächse in den großen Container zu befördern und freuten sich, wenn dankend ein kleiner Geldbetrag ins Spendenschwein gesteckt wurde.

In Meckesheim war die Annahmestelle auf dem Festplatz eingerichtet. Schon vor neun Uhr hatten die Jugendbetreuer ihren Tisch aufgebaut und machten dann in mehreren Schichten Dienst an diesem hellen, kalten Vormittag. Die räumliche und personelle Nähe zum gemeindlichen Bauhof erleichterte ihren Job – denn aus dem Sozialraum wurden heiße Getränke herausgereicht und der Radlader schob die abgelieferten Bäume immer wieder in dem 32-Kubikmeter-Container zusammen.

Das war auch dringend geboten, denn bis Mittag waren bereits 135 nadlige Exemplare aller Größen zusammengekommen. "Die Anzahl 150 vom letzten Jahr schaffen wir noch locker", versicherten die Feuerwehrler mit Jugendwartin Tanja Ries. Immerhin sei das besser als gar nichts. Aber es sei nicht vergleichbar mit einer echten Christbaumsammlung mit großen Hängern an den Traktoren und der Mithilfe vieler Kinder und Jugendlicher. Das wäre eine echte Gemeinschaftsaktion gewesen, die leider zu Corona-Zeiten nicht erlaubt sei!

Ähnlich war die Stimmung im Unterbrühl in Mönchzell. "Wir hätten lieber die Christbäume eingesammelt, statt hier mit kalten Füßen und kalten Händen die Anlieferungen zu erwarten" meinten die Jugendbetreuer. Zwar würde das "Christbaumbringen" besser angenommen als im vergangenen Jahr. Doch es sei kein Vergleich zur gewohnten Christbaumsammlung, war sich die Mannschaft um Angela Odenwald einig. Immerhin war der Füllstand des Containers schon ansehnlich hoch. Er werde in den nächsten Tagen abgeholt, hieß es. Dann werde die nadlige Fracht ins Biomasse-Kraftwerk der AVR nach Sinsheim gebracht.