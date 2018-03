Meckesheim. (lew) Mit einer Verzögerung von einer Woche sind am Montag die Sanierungsarbeiten in der Luisenstraße gestartet. Grund für den verspäteten Baubeginn war die kalte Witterung mit Temperaturen deutlich unter dem Gefrierpunkt. Am Freitag gab die zuständige Firma, die Erles Umweltservice GmbH aus Meckesheim, dann grünes Licht. Zunächst werden die Kanäle erneuert, die gesamte Baumaßnahme wird voraussichtlich bis Ende November 2018 dauern. Die Zufahrt ist nur noch für Anlieger möglich, für den Durchgangsverkehr besteht eine Vollsperrung. "Die Umleitungen sind eindeutig ausgeschildert", sagte Bauamtsleiter Mark Möllenbruck der RNZ: für Fahrzeuge bis 7,5 Tonnen sowie den Linienverkehr innerörtlich inklusive absolutem Halteverbot und für Fahrzeuge ab 7,5 Tonnen außerörtlich.