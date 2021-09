Meckesheim. (lew) "Wir stehen in der Verantwortung unseren Jüngsten gegenüber, die bisher nicht geimpft werden konnten." Mit diesen Worten leitete Bürgermeister Maik Brandt in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats den Tagesordnungspunkt "Ö 10" ein. Es ging um die Beschaffung von mobilen Raumluftfiltern für die Karl-Bühler-Schule. Einstimmig beschlossen wurde, den Klassen eins bis sechs insgesamt 13 Geräte zur Verfügung zu stellen – auch, wenn nicht für alle mit einer Landesförderung zu rechnen ist. Da zwei Geräte bereits im Einsatz sind, müssen noch elf weitere Luftfilter gekauft werden.

Es sei weiterhin nicht absehbar, wie sich die pandemische Situation entwickle, erklärte Brandt. Die Verwaltung wolle rechtzeitig alle Möglichkeiten nutzen, um regulären Schulbetrieb sicherzustellen.

"Wir wissen, dass Kinder und Jugendliche besonders unter den Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie leiden", war in der Sitzungsvorlage zu lesen. "Erneute Schließungen der Schulen und Kindertagesstätten sollen unbedingt vermieden werden." Durch die geräuscharmen Luftfilteranlagen könne innerhalb kurzer Zeit die Virenlast in geschlossenen Räumen stark reduziert werden. Die Geräte seien als Ergänzung zum Lüften sowie der AHA-Regel gedacht – Abstand, Hygiene, Alltag mit Maske.

Bei einer Begehung des Schulgebäudes sei festgestellt worden, dass vier Räume in der Grundschule, die Mensa sowie ein Raum in der Grundschule Mönchzell schlecht belüftbar sind. Luftfilteranlagen in diesen Räumen könnten mit Fördermitteln in einer Größenordnung von 50 Prozent subventioniert werden. Für normal belüftbare Räume bestehe derzeit keine Chance auf Förderung, hieß es.

Bei der Auswahl des Gerätetyps habe man sich mit umliegenden Gemeinden und Institutionen ausgetauscht. Als "Sieger" ging der "Pro Active Air iO+" der AVR Energie GmbH aus Sinsheim hervor. Der Stückpreis liegt bei 2700 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Bei den sechs förderfähigen Geräten liegt der Gemeindeanteil also bei 8100 Euro. Hinzuzurechnen sind fünf ungeförderte Geräte. Bei den Gesamtkosten von 21.600 Euro handelt es sich um außerplanmäßige Ausgaben, da sich diese bei der Haushaltseinbringung zu Beginn des Jahres schwerlich einplanen ließen.

Aus den Reihen der Gemeinderäte gab es trotz dessen nur eine einzige Rückfrage. "Wer wartet die Geräte?", wollte Rose Schuh (SPD) wissen. "Der Hausmeister", antwortete Maik Brandt. Die Luftfilter seien andernorts gesammelten Erfahrungen zufolge nicht sehr wartungsintensiv.