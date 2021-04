Von Nicolas Lewe

Meckesheim-Mönchzell. Das Neubaugebiet "Hummelberg II" schreitet voran: Einstimmig hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung die Preise sowie die Vergaberichtlinien für die Bauplätze festgelegt. Auf Empfehlung des Mönchzeller Ortschaftsrates entschied der Gemeinderat, den Grundstückspreis auf 250 Euro je Quadratmeter festzusetzen.

Ebenso ohne größere Diskussion wurde die Gewährung verschiedener Vergünstigungen auf den Grundstückspreis durchgewunken. So wird es einen Kinderbonus von fünf Euro pro Kind bis drei Kinder geben – also maximal 15 Euro pro Quadratmeter. Außerdem erhalten diejenigen Käufer, deren Grundstücke mit einem Leitungsrecht belastet sind, einen Bonus in Höhe von zehn Euro je Quadratmeter. 12 der 35 in Gemeindehand befindlichen Bauplätze müssen ihr Niederschlagswasser in Zisternen einleiten. Deren künftige Besitzer sollen eine Vergünstigung von 5 Euro auf den Quadratmeter erhalten. Insgesamt gibt es übrigens sogar 37 Bauplätze: Zwei davon befinden sich allerdings in Privatbesitz, sodass die Gemeinde hier keinen Einfluss auf Preise und Vergabekriterien hat.

Nachdem die Bauplatzpreise in öffentlicher Sitzung beschlossen sind, werden alle Interessenten nun ein Schreiben der Gemeinde erhalten. Dieses beinhaltet einen Übersichtsplan, den Bebauungsplan sowie ein Formblatt für die Rückantwort. Hierin können abgestuft nach Priorität drei Grundstücke angegeben werden, für welche ein Kaufinteresse besteht. Nach einer Frist von vier Wochen sollen die eingegangenen Rückantworten dann geprüft und dem Gemeinderat zur Entscheidung vorgelegt werden.

Unmissverständlich klar machte Hauptamtsleiter Uwe Schwarz, dass diejenigen Interessenten, die das Formblatt binnen der Frist nicht zurückschicken, von der Liste der Bauplatzinteressenten gestrichen werden. Es hätten sich bereits rund 130 Familien gemeldet, die Interesse an einem Erwerb haben. Der Ortschaftsrat hatte für den Fall einer solchen starken Nachfrage bereits den Wunsch geäußert, dass fünf Bauplätze für Mönchzeller Einwohner reserviert werden.

In der Sitzung des Gemeinderates war außerdem zu erfahren, dass die Arbeiten zur Herstellung der Erschließungsanlage Ende des Jahres fertiggestellt sein sollen. Die Bauplätze haben eine Größe von 383 bis 751 Quadratmetern – die Gesamtgröße der gemeindeeigenen Grundstücke belaufe sich somit auf rund 18.300 Quadratmeter. Die Gesamtkosten der Erschließung liegen Schwarz zufolge bei 3,26 Millionen Euro, wovon den Löwenanteil in Höhe von 3,13 Millionen die Gemeinde trägt. Da sich drei Grundstücke im Lärmpegelbereich III – also 61 bis 65 Dezibel – befinden, müsse hier ein Schallschutz-Nachweis geführt werden.

Um "Bevorratungskäufen und Spekulationsgeschäften vorzubeugen", hat der Gemeinderat zudem entschieden, die Grundstücke mit einem Bauzwang zu belegen. Geregelt wird dies durch einen Passus im notariellen Kaufvertrag, der unter anderem besagt, dass "der Kaufgegenstand innerhalb einer Frist von fünf Jahren [...] einer den Festsetzungen des Bebauungsplanes entsprechenden Bebauung bis zur Bezugsfertigkeit zugeführt wird". Gunter Dörzbach (CDU) regte zudem an, in dem Anschreiben die beiden Privatgrundstücke deutlich erkennbar zu kennzeichnen. Und Steffen Nahler (M2) brachte den Vorschlag ein, noch einmal explizit auf das Verbot von Schottergärten im Sinne des Landesnaturschutzgesetzes hinzuweisen. Seit 1. August 2020 sind in Baden-Württemberg Schottergärten ausdrücklich verboten.