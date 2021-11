Meckesheim. (agdo) Deutlich entspannter als in Leimen lief die Informationsveranstaltung des Gastnetzbetreibers Terranets BW über die geplante Süddeutsche Erdgasleitung in der Meckesheimer Auwiesenhalle. Bekanntlich soll bis zum Jahr 2026 eine Erdgasleitung verlegt werden, die quer durch die Region verläuft: Leimen, Eppelheim, Dossenheim, Heidelberg sowie Meckesheim werden tangiert. Durch die Veranstaltung führte Projekleiterin Maren Raubenheimer von Terranets BW.

Ein Paar aus einer umliegenden Gemeinde äußerte deutlich seinen Unmut über die Pläne. "Wenn die Gemeinde von der Erdgasleitung profitieren würde, dann wäre das ja vielleicht noch akzeptabel", meinte jene Besucherin. Aber so sei das in ihren Augen einfach nicht hinnehmbar. Zudem sei es erschreckend, dass eine Grundstücksenteignung bei nicht kooperativer Zusammenarbeit in einem demokratischen Land nicht nur möglich sei, sondern auch durchgezogen werde. Denn wer nicht kooperiert, soll sich in letzter Instanz einem Enteignungsverfahren ausgesetzt sehen. Insgesamt wirkte die Stimmung bei dieser Veranstaltung aber recht entspannt.

Ihm sei wichtig, dass der ländliche Raum versorgt sei, betonte Bürgermeister Maik Brandt – dazu gehöre nun einmal auch Erdgas. Er sprach sich für eine Verlegung der geplanten Erdgasleitung aus, die auf sechs Kilometern Länge durch die Meckesheimer Gemarkung verlaufen soll. Im Gegensatz zu Leimen umfasst Meckesheim laut Brandt kein Naturschutzgebiet – und es wird auch kein Weinanbau betrieben. Betroffen von den Plänen sind dennoch auch hier landwirtschaftliche Betriebe. Unter anderem Weizen, Mais, Getreide und Zuckerrüben werden angebaut.

Zwar ist noch nicht exakt entschieden, wo die Erdgasleitung verlaufen soll, dennoch steht die Trasse unausweichlich fest. Innerhalb der Trasse gibt es einen 600 Meter breiten "Korridor", innerhalb dessen es einen Spielraum für die Verlegung gibt. In diesem Korridor liegen unter anderem landwirtschaftliche Betriebe und das Meckesheimer Industriegebiet. Bei Letzterem ist nach wie vor nicht gewiss, wo genau die Leitung verlegt werden könnte.

Die zahlreich anwesenden Landwirte erfuhren, dass sie während der Baumaßnahme an jener Stelle nicht anbauen können. Bedenken wurden zudem geäußert, dass der Boden beziehungsweise die Muttererde nach den Arbeiten nicht mehr so fruchtbar wie zuvor sein könnte – und somit die Erträge geringer ausfielen. Nach der Verlegung der Leitung wiederum können die Meckesheimer Landwirte wieder an jeder Stelle anbauen – im Gegensatz zu den Leimener Winzern.

Denn Reben sind Tiefwurzler, sodass sich ausbreitende Wurzeln die Leitungen beschädigen können. Entschädigungen soll es laut Terranets BW für eventuelle Flurschäden und mögliche Ertragsverluste geben, die im Zusammenhang mit der Verlegung der Leitung entstehen. Grundstückseigentümer müssen zudem einen Eintrag in ihr Grundbuch gestatten – wer dies nicht tut, dem droht in letzter Instanz ein Enteignungsverfahren.

Info: Die nächste Info-Veranstaltung zur Erdgasleitung findet am Montag, 15. November, von 19 bis 21 Uhr in der Spechbacher Mehrzweckhalle statt.