Meckesheim. (lew) Eine Brauerei in Meckesheim. Das ist etwas, was es in der 5200 Einwohner großen Gemeinde derzeit nicht - oder besser gesagt: nicht mehr - gibt. Die weit über die Grenzen der Elsenztalgemeinde bekannte Brauerei Mall hat bekanntlich bereits vor mehreren Jahren ihren Betrieb eingestellt. "In Meckesheim gibt es leider keine aktive Brauerei mehr", bestätigt Bürgermeister Maik Brandt auf RNZ-Nachfrage.

Ein Zustand, der sich vielleicht bald ändern könnte. In seiner zurückliegenden Sitzung hatte der Gemeinderat nämlich über eine Bauvoranfrage im "Bemannsbruch" im Meckesheimer Gewerbegebiet zu entscheiden. Wie Hauptamtsleiter Uwe Schwarz erläuterte, beabsichtige der Bauherr mehrere auf dem Grundstück einer Reithalle gelegene Lagerräume mit einer Nutzfläche von rund 200 Quadratmetern in eine Brauerei umzuwandeln. Zudem soll hier ein zweigeschossiges Einfamilienhaus mit Bürofläche gebaut werden, wobei Letztere eine Nutzung als Immobilienmaklerbüro vorsehe, so Schwarz.

Die Wohnbebauung im Gewerbegebiet sei ausnahmsweise nur dann zulässig, wenn es sich bei dem Wohnungsnutzer um den Betriebsinhaber oder -Leiter des Gewerbes handele. Unter dieser Vorgabe erteilte der Gemeinderat dem Bauvorhaben einstimmig seine Erlaubnis.

Doch heißt das auch automatisch, dass es in Gaststätten und auf Festen bald wieder ureigenes Meckesheimer Bier zu trinken gibt? Hier hält sich der Bürgermeister bedeckt. "Um was für eine Brauerei es sich handelt, ist uns nicht bekannt", sagt Brandt. Aufgrund der Fläche der geplanten Räumlichkeit von gerade einmal 200 Quadratmetern lasse sich aber vermuten, dass es sich eher um eine Hausbrauerei handele. Sprich: Die Brauerei hätte in diesem Fall nur einen sehr überschaubaren Kundenstamm.

"Bei dieser geringen Größe kann ich mir eine industrielle Produktion nur schwer vorstellen", meint Brandt, will die Hoffnung aber nicht aufgeben: "Sicherheitshalber haben wir bei uns im Rathaus schon einmal Platz im Kühlschrank geschaffen."