Von Nicolas Lewe

Meckesheim. Als einen "Schatz von Verbundenheit" bezeichnet Inge Hanselmann die unzähligen Begegnungen, die sich in den vergangenen 50 Jahren der Städtepartnerschaft zwischen Meckesheim und dem französischen Jouy-en-Josas ergeben haben. Die CDU-Gemeinderätin und Erste Bürgermeisterstellvertreterin hat ihre Eindrücke und Erfahrungen in einer Broschüre festgehalten, die nun pünktlich zur Feier des Jubiläums in der Schriftenreihe zur Meckesheimer Ortsgeschichte erschienen ist. Herausgeberin ist die Gemeinde.

Die 52 Seiten starke Broschüre widmet sich chronologisch der über Jahrzehnte gefestigten Jumelage mit der rund 8000 Einwohner beherbergenden Kleinstadt 15 Kilometer südwestlich von Paris in unmittelbarer Nachbarschaft zu Versailles. Die beiden aktuell amtierenden Bürgermeister Maik Brandt und Marie-Hélène Aubert haben ebenso wie die Autorin selbst jeweils ein Grußwort für die Broschüre verfasst.

Hanselmann, die seit Jahren als freie Mitarbeiterin Berichte für die RNZ schreibt, erzählt, dass sie Anfang des Jahres von der Gemeinde gefragt worden sei, ob sie einen Beitrag über die deutsch-französische Städtepartnerschaft für die Ortschronik verfassen könne. Letztere soll wie berichtet im kommenden Jahr anlässlich der 1200-Jahr-Feier der Gemeinde Meckesheim erscheinen. Sie selbst, so berichtet Hanselmann, sei als langjähriges Mitglied des Partnerschaftskomitees bereits mehrmals in Jouy-en-Josas gewesen. Nachdem sie sich in die Historie eingelesen hatte, habe sie Bürgermeister Brandt auch dank zahlreich vorhandener Bilder den Vorschlag unterbreitet, eine eigenständige Broschüre zu veröffentlichen.

In der Folge habe sie viele Stunden, vornehmlich sonntags, im Rathaus verbracht, um das Archivmaterial zu sichten. Bei der Recherche und der digitalen Aufbereitung wurde sie von ihrer Fraktionskollegin Susanne Vogt sowie von Rathausmitarbeiter Frank Geißler tatkräftig unterstützt. Bei der Übersetzung für die zweisprachig erscheinende Broschüre half Danielle Eckert.

Ihre eigenen Französisch-Kenntnisse würden reichen, um ein Rad reparieren zu lassen, erzählt Hanselmann augenzwinkernd. Sie habe während ihrer Schulzeit im Rahmen eines Kurses Französisch gelernt, nach der Schule Mathematik und Physik studiert und sei anschließend als Studienrätin am Gymnasium Neckargemünd tätig gewesen. Das sei aber auch schon 40 Jahre her, meint die 69-jährige Mutter von vier erwachsenen Kindern. Seit 1994 ist sie Gemeinderätin.

Als 2001 eine Delegation der Union Sportive aus Jouy-en-Josas zur Feier des 100-jährigen Bestehens des TSV Meckesheim ins Elsenztal kam, habe sie die heutige Bürgermeisterin Marie-Hélène Aubert bei sich beherbergt. Die Städtepartnerschaft – an dieser Stelle setzt die Broschüre ein – entstand schließlich auch Mitte der 1960er-Jahre über die Fußballfreunde Armin Eckert vom TSV Meckesheim sowie Gilbert Michaud von der Union Sportive Jouy-en-Josas. Nach einer Intensivierung der Kontakte über die sportliche Ebene hinaus wurde zunächst der Verbrüderungseid geschlossen und am 11. September 1971 die Partnerschaft offiziell besiegelt.

Nachdem das 50. Jubiläum am ersten Septemberwochenende in Meckesheim gefeiert wurde, begibt sich am kommenden Wochenende eine Delegation aus Meckesheim nach Jouy-en-Josas, um dort den runden Geburtstag der Städtepartnerschaft zu zelebrieren. Inge Hanselmann freut sich, Teil dieser Delegation sein zu dürfen. Mit dem Besuch in Frankreich wird der Städtepartnerschaft ein weiteres Kapitel hinzugefügt, das sich dann vielleicht eines Tages in einer Broschüre zum 100. Jubiläum wiederfindet ...

Info: Die Broschüre "50 Jahre Städtepartnerschaft Meckesheim & Jouy-en-Josas" ist über die Gemeinde erhältlich.