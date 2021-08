Von Nicolas Lewe

Meckesheim. Es war eine Nachricht, die am 9. Juli in Meckesheim für Entrüstung sorgte. Ein oder mehrere Sprayer hatten wie berichtet an der Mauer der historischen Martinskapelle ein Graffiti hinterlassen. Die Gemeinde und Bürger stellten gemeinsam eine Belohnung in Aussicht für den Hinweis, der zu dem oder den Tätern führt. Nachdem Hans-Jürgen Moos (SPD) das unschöne Thema in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats noch einmal zur Sprache gebracht hatte, erkundigte sich die RNZ bei Bürgermeister Maik Brandt, ob es zwischenzeitlich neue Erkenntnisse gibt. Wie der Rathauschef berichtete, seien auf den öffentlichen Aufruf hin in dieser Sache zwar "vermehrt verdächtige Wahrnehmungen eingegangen, aber der entscheidende Hinweis war bisher nicht dabei."

In der Diskussion des Gemeinderats ging es dabei auch darum, dass kurz nach dem Graffiti an der Martinskapelle ein zweiter, wenn auch kleinerer Schriftzug bei der alla-hopp!-Anlage entdeckt worden war. Wie Brandt erklärte, bestehe ein "enger zeitlicher Zusammenhang". Dem Wunsch nach einer Videoüberwachung, der nach derartigen Vorfällen "reflexartig" auch schnell aus der Bevölkerung komme, erteilte der Bürgermeister aber eine Absage. Gegenüber der RNZ begründete er dies wie folgt: "Die rechtlichen Hürden für solche Projekte sind sehr hoch." Für eine Videoüberwachung müsse es sich ganz klar um einen Kriminalitätsschwerpunkt handeln. "Diesen Schwerpunkt haben wir in Meckesheim dann glücklicherweise doch nicht", betont Brandt.

Das Graffiti an der Martinskapelle sorgte für Entrüstung im Ort – und auch rund um die alla-hopp!-Anlage gab es zuletzt Ärger. Foto: Alex

Das solle jedoch nicht heißen, dass das subjektive Sicherheitsgefühl nicht beeinträchtigt ist. Er habe deshalb eine Verstärkung des privaten Sicherheitsdienstes in die Wege geleitet, der die alla-hopp!-Anlage mitsamt deren Umfeld überwacht. Zusätzlich habe er das zuständige Polizeirevier Neckargemünd um Intensivierung der Überwachung gebeten.

Eine Bürgerin hatte über das soziale Netzwerk Facebook nach dem Fund der Schmiererei an der Martinskapelle angemerkt, dass auch an der nahe der alla-hopp!-Anlage gelegenen Schule "jeden Abend was los ist". Es seien hier schon Flaschen geflogen. Eine weitere Kommentatorin bestätigte diese Beobachtung. Sie schrieb: "Waren heute spazieren. Sind an der Auwiesenhalle vorbei. Da sitzen sie und werfen Glasflaschen herum." Anwohner müssten "ständig sauber" machen. Es sei "sehr unangenehm", kommentierte eine ebenfalls Betroffene, "wenn man mit seinem Kind da vorbei muss". Die Jugendlichen hätten "null Respekt" und es würden Joints geraucht.

Mehrere Kommentatoren äußerten die Vermutung, dass auch der oder die Graffiti-Sprayer aus diesem Umfeld kommen. Doch "selbst wenn der oder die Täter ermittelt werden, wird es leider zu keiner angemessenen Strafe kommen", lautete ein wenig optimistischer Beitrag.

Immerhin eine positive Nachricht konnte Bürgermeister Brandt am Sonntagnachmittag in Bezug auf das Graffiti an der Martinskapelle vermelden: Ein Unternehmer aus Neckargemünd habe sich bei ihm gemeldet, der die Kosten für die Beseitigung komplett übernimmt.