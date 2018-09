Meckesheim. (dpa/pol/rl) In der Industriestraße ist am Montagmorgen gegen 4 Uhr die Halle eines Maschinenbaubetrieb, die Maschinen und Anlagen zur Aufbereitung und Recyceln von Abfällen für Kunststoffe in Brand geraten. Anwohner wurden aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen halten. Es könne zu Geruchsbelästigungen kommen, sagte ein Sprecher der Polizei in Mannheim.

Laut Polizeibericht standen eine Montagehalle, eine Lagerhalle und ein Außenlager in Vollbrand. Zwei angrenzende Hallen waren ebenfalls von dem Feuer betroffen. 250 Feuerwehrleute aus der ganzen Region waren seit dem frühen Montagmorgen dabei, das Feuer zu löschen.

Wegen des Feuers kam es auf einer angrenzenden Bahnstrecke zwischen Neckargemünd und Meckesheim zeitweise zu Behinderungen im Nahverkehr, wie die Bahn auf Twitter mitteilte. Ein Ersatzverkehr wurde eingerichtet, hieß es.

Der Bahnverkehr konnte gegen 7.30 Uhr wieder aufgenommen werden.

Menschen wurden laut Polizei nicht verletzt. Gegen 10 Uhr meldete die Polizei, dass das Feuer gelöscht sei. Der Sachschaden soll mehrere Millionen Euro betragen. Bei dem Feuer wurden die Montagehalle und eine Lagerhalle sowie ein Außenlager total zerstört. Drei weitere Gebäude, darunter das Bürogebäude wurden stark beschädigt.

Die Brandursache ist nach wie vor unklar. Die Brandexperten der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben erste Ermittlungen aufgenommen. Die Montagehalle und die Lagerhalle wurden beschlagnahmt. Wann mit den kriminalpolizeilichen Ermittlungen an der Brandstelle begonnen werden kann, stand am Montagnachmittag noch nicht fest, da zunächst Brandort abkühlen müsse, hieß es. Zudem sei eine der Hallen einsturzgefährdet.

Update: 15.30 Uhr