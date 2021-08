Von Nicolas Lewe

Meckesheim. Wenn das Planungsbüro bei seiner Kostenberechnung deutlich daneben liegt und dies für Freude sorgt, kann das nur eines bedeuten: Die Gemeinde spart Geld. So geschehen in der jüngsten Sitzung des Meckesheimer Gemeinderats, in der es um die Vergabe der Straßenbauarbeiten für den Neubau des Kreisverkehrs in der Eschelbronner Straße ging. Mit dieser verkehrstechnischen Maßnahme soll bekanntlich das Baugebiet "Rainbrunnen" eine neue Anbindung erfahren und gleichfalls die Infrastruktur für das geplante Neubaugebiet "Vorderer Blösenberg" geschaffen werden.

Das Planungsbüro Sternemann & Glup aus Sinsheim hatte die Kosten mit rund 742.200 Euro veranschlagt. Alle sechs vorliegenden Angebote lagen aber mindestens 30.000 Euro darunter. Den einstimmigen Zuschlag seitens des Gemeinderats erhielt die Firma Klaus Reimold aus Gemmingen. Das Unternehmen wird die Straßenarbeiten, die laut Bauamtsleiter Andreas Fritz bis Ende Mai 2022 fertig sein sollen, für rund 638.100 Euro ausführen. Die Firma, so freute sich Gunter Dörzbach (CDU), sei in der Region bekannt und unter anderem auch in Mönchzell aktiv. Hans-Jürgen Moos (SPD) lobte das Bauamt für dessen clevere Taktik bei der Ausschreibung, was der Gemeinde nun einen Haufen Geld einspare. Er hoffe nur, dass später keine Mehrkosten dazukommen, traute Moos dem guten Ergebnis noch nicht so ganz.

Jürgen Köttig (MuM) bezeichnete den Bau des Kreisels als "lange gehegten Wunsch", der nun endlich umgesetzt werde. Er freue sich schon darauf, wenn dieser dem Zeitplan zufolge in einem Jahr um diese Zeit bereits fertiggestellt sein wird. Matthias Grasse (M2) machte es kurz: "Auch wir begrüßen das." Er wies auf die Bedeutung eines Gehwegs insbesondere für Kinder hin.

Zum Thema der Sicherheit soll auch die Straßenbeleuchtung beitragen, mit deren Umsetzung der Gemeinderat die in der Region ebenfalls bestens bekannte Süwag Energie AG mit Hauptsitz in Frankfurt am Main beauftragte. Die hierfür anfallenden Kosten bezifferte Bauamtsleiter Fritz mit rund 30.500 Euro. Es gehe dabei um insgesamt 14 Leuchtstellen sowie die Errichtung einer Schaltstelle für die Straßenbeleuchtung. Zur Installation bedürfe es demnach etwa 650 Meter Straßenbeleuchtungskabel. Der Kabeltiefbau sowie die Kabelverlegung und die Errichtung der Rohrfundamenthülsen seien bereits in den Straßenbauarbeiten berücksichtigt.

Moos griff nach der einstimmigen Vergabe das Streitthema der Verkehrsanbindung noch einmal auf. Anwohner vor allem der Straße "Am Sonnenrain" hatten wie berichtet wegen des zu erwartenden erhöhten Verkehrsaufkommens eine Unterschriftenaktion gegen die Pläne der Gemeinde initiiert. Moos schlug vor, zwischen dem Gemeinde-Wohnhaus und dem Blösenbergweg eine Einbahnstraße einzurichten. Dies könne dazu beitragen, den "gordischen Knoten" zu lösen. Bürgermeister Maik Brandt wollte diese Diskussion zum aktuellen Zeitpunkt allerdings noch nicht führen. Zunächst einmal gehe es jetzt darum, den Kreisverkehr zu bauen, anschließend kämen dann die Träger öffentlicher Belange zur Sprache.